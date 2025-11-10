Una campaña de bonos para reactivar el consumo con descuentos del 20%

El Ayuntamiento lanza este martes 1.450 tarjetas para apoyar al comercio y los servicios de proximidad, en colaboración con ECCA y Caja Rural ... de Navarra.

El comercio de cercanía volverá a ocupar el centro de la agenda económica de Eibar. A partir de las 09.00 horas se pondrá en marcha una nueva campaña de bono-tarjetas de comercio y servicios, impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de dinamizar las ventas, fidelizar a la clientela y reforzar el tejido económico local en un contexto de incertidumbre para negocios y familias.

Bonos y tarjetas

Emisión total 1450 tarjetas.

Descuento Por cada 40 euros que paga la persona consumidora, la tarjeta tendrá un valor de 50 euros para gastar en los establecimientos adheridos (20% de descuento directo).

Venta Desde este martes, a las 09.00 horas hasta agotar existencias.

Límite por persona Máximo dos bonos por DNI o NIE, permitiendo adquirir tarjetas de 50 euros o 100 euros de saldo bonificado.

Cupo por diferenciado Habrá un número concreto de bonos para personas residentes en Eibar y otro para quienes vivan en otras localidades, con el fin de priorizar el impacto local, pero abriendo también la puerta a visitantes y clientes habituales de fuera del municipio.

Recogida

Dos puntos. Los bono-tarjetas se podrán recoger dos días hábiles después de su compra, presentando el justificante en el establecimiento elegido durante el proceso de adquisición. Los puntos de recogida habilitados son Burbujas y más, en la calle Estacióny y Lakuesta Óptica en la calle Fermín Calbetón.

Uso

Fecha límite Las tarjetas podrán utilizarse hasta el día 28, fecha en la que finaliza la campaña. A partir de ese día, quedarán automáticamente invalidas, incluso si conservan saldo, y no se devolverá ni recuperará el importe no consumido.

Objetivo

Potenciación Cada bono-tarjeta canjeado es mucho más que un ahorro del 20%. Se considera la iniciativa como una inversión en empleo local, en calles con vida y en el modelo de ciudad que la ciudadanía quiere seguir potenciando.

La iniciativa cuenta con una dotación municipal de 15.000 euros y se desarrollará en colaboración con la asociación Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) y Caja Rural de Navarra. En total, se emitirán 1.450 bono-tarjetas, que permitirán realizar compras y contratar servicios con un descuento directo del 20% en los establecimientos adheridos a la campaña.

Mantener viva la ciudad

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, subraya el sentido de fondo de la medida, que va más allá del incentivo económico puntual. «Comprar en nuestras tiendas es mucho más que hacer una transacción: es mantener viva la relación de confianza que siempre ha caracterizado a Eibar. El pequeño comercio no es solo economía; son rostros conocidos, conversaciones a pie de calle y ese trato cercano que no se encuentra en ningún otro sitio».

Iraola insiste en que cada compra local es una apuesta política y de futuro. «Cada vez que elegimos comprar aquí, estamos diciendo: queremos una ciudad con vida, con escaparates, con actividad, con oportunidades. No es una cuestión menor. Estamos invirtiendo en el futuro de Eibar. Por eso iniciativas como esta campaña de bono-tarjetas son tan importantes: ayudan a que nuestro tejido económico respire, crezca y siga siendo un pilar de nuestra identidad como pueblo».

En la misma línea, la concejala de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, destaca la importancia del esfuerzo compartido. «Esta campaña es fruto del trabajo conjunto y de la voluntad de seguir cuidando nuestro comercio de proximidad. Sabemos que la situación económica no siempre es sencilla, ni para los comercios ni para las familias, y por eso estas iniciativas son una herramienta útil tanto para dinamizar las ventas como para ofrecer ahorro directo a la ciudadanía».

La mecánica está pensada para ser sencilla y transparente, pero con control para garantizar un reparto equilibrado.

Listado en la web

El listado completo de los comercios y servicios en los que se podrá utilizar la bono-tarjeta estará disponible en la misma web. Las tarjetas solo funcionarán en estos establecimientos adheridos; si se intenta utilizar en un comercio no incluido, la operación será rechazada.

Las bono-tarjetas se podrán recoger dos días hábiles después de su compra, presentando el justificante en el establecimiento elegido durante el proceso de adquisición. Los puntos de recogida habilitados son: Burbujas y más, en la calle Estación y Lakuesta Óptica, en la calle Fermín Calbetón.

El mensaje del Ayuntamiento es claro: se trata de un incentivo temporal diseñado para activar el consumo en un periodo concreto. Además, se pide la colaboración ciudadana en clave de sostenibilidad: una vez agotadas, las tarjetas deberán depositarse en el último establecimiento donde se utilicen, de modo que puedan ser recicladas y reutilizadas en futuras campañas, reduciendo costes y residuos.

La nueva campaña de bono-tarjetas se suma a las medidas que, en los últimos años, han convertido a Eibar en un referente de apoyo al comercio de cercanía a través de fórmulas ágiles: descuentos inmediatos, alianzas con asociaciones empresariales y banca local, y un mensaje constante de corresponsabilidad social. En un contexto de competencia del comercio online y grandes superficies, el Ayuntamiento, ECCA, Caja Rural de Navarra.