«Estamos en buen momento, pero esperamos un partido muy duro» El Eibar afronta a las 16.30 horas en Lezama su segundo derbi con la ambición de encadenar victorias ante un Athletic necesitado de puntos

Marcos Rodríguez eibar. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

El Eibar visita al Athletic Club en Lezama a las 16.30 horas en un derbi que se presenta exigente. Las de Iñaki Goikoetxea llegan al encuentro en un gran momento de forma, tras lograr el pasado fin de semana su primera victoria en Ipurua frente al Deportivo Abanca. Un triunfo que no solo supuso el estreno como locales, sino que también reforzó la confianza de un grupo en crecimiento.

«Estamos en buen momento, entrenando bien y en forma», reconoció ayer el técnico armero en la rueda de prensa previa celebrada en Areitio. Sin embargo, el técnico debarra advirtió que el reto no será sencillo: «Esperamos un partido muy duro. Ellas no llegan en su mejor momento, pero compiten a un ritmo alto y tienen muy buenas jugadoras».

El preparador guipuzcoano recordó además el precedente veraniego entre ambos equipos: «En el amistoso de pretemporada no llegamos a ese ritmo y nos costó mucho; estoy seguro de que nos pondrán las cosas muy difíciles». Aun así, el Eibar afronta el encuentro con la moral reforzada y la sensación de estar en el camino adecuado. «Estamos muy sólidas, cada vez sabemos mejor dónde tenemos que estar en cada momento y haciendo mejor las cosas también en ataque. Nos queda mucho por delante, pero el equipo va por el buen camino».

La ilusión del vestuario es clara: repetir triunfo y sumar tres nuevos puntos que den aún más oxígeno a la clasificación. «Es difícil encadenar dos victorias seguidas en la Liga F, pero vamos con esa intención y esa ilusión a Lezama. Nos daría una cantidad de puntos que nos permitiría trabajar con más tranquilidad», subrayó el técnico.

Goikoetxea también quiso valorar el alto nivel del rival, pese a que el Athletic aún no ha ganado en las nueve jornadas disputadas: «Tienen mucha calidad y, seguro, cuando empiecen a ganar irán para arriba». En cuanto a las claves del partido, el entrenador lo tiene claro: «Debemos tener más soltura y más decisión, tener más balón e intentar hacerles daño para que ellas se sientan inseguras, y a nivel defensivo, estar juntas y sólidas».

En un escenario que ya vio al Eibar vencer la temporada pasada, las armeras tienen la oportunidad de prolongar su buena racha. El derbi llega en un gran momento para un Eibar que quiere seguir creciendo y demostrando su crecimiento en la Liga F.