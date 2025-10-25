Un arranque de menos a más de las armeras El equipo femenino del Eibar llega al primer parón de la temporada en una dinámica ascendente, cumpliendo el objetivo de asegurar la permanencia en primera

Después de un verano convulso, en el que el Eibar vivió una profunda renovación de su plantilla, era previsible que el arranque liguero no resultara sencillo en cuanto a resultados inmediatos. Ane Campos, Noelia García, Espe Pizarro, Andrea Álvarez, Elba Vergés, Andrea Sierra, María Miralles, Kakounan Bernadette Amani, Annelie Leitner, Eva Van Deursen, Margherita Monnecchi, Eider Arana, Eunate Astralaga y Mariana Cerro se despidieron del club durante el mercado estival, junto al entrenador Yerai Martín y parte de su cuerpo técnico.

El Eibar, que venía de firmar su mejor temporada en Primera División al finalizar en octava posición con 38 puntos en 30 jornadas, afrontó un auténtico fin de ciclo. La salida de catorce jugadoras obligó a la entidad y a la nueva responsable del fútbol femenino, Rocío Candal, a realizar una reconstrucción casi total del primer equipo.

Con Iñaki Goikoetxea al frente, que se hizo cargo del puesto de entrenador, el club presentó doce incorporaciones para dar forma a una plantilla competitiva. Entre ellas, destacó la continuidad de Eunate Astralaga, que finalmente optó por seguir. También llegaron Iara Lacosta, Elena Valej, Ane Etxezarreta, Adela Rico, Sara Martín, Alimata Belem, Laura Martí, Emma Moreno, Garazi Fácila, Amaia Iribarren y Opa Clement, piezas clave en este nuevo proyecto.

Pese a la gran revolución, las armeras firmaron una notable pretemporada que culminó con la conquista de la Euskal Herria Kopa a finales de agosto. Este título veraniego, disputado frente a Real Sociedad, Athletic Club y Deportivo Alavés, generó ilusión y optimismo de cara al inicio de la Liga F. Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. El Eibar encadenó dos derrotas en las dos primeras jornadas, 0-1 ante el Sevilla y 1-0 frente al Madrid CFF, y no fue hasta la tercera cuando estrenó su casillero con un empate sin goles ante el Levante Badalona. La falta de acierto de cara a puerta penalizaba a un equipo que tendía a desinflarse en las segundas mitades.

En la cuarta jornada, ante el Granada, el Eibar logró su primer gol de la temporada, aunque cayó 3-1. No obstante, el trabajo comenzó a dar frutos en la quinta fecha, cuando las de Goikoetxea lograron su primera victoria en un campo clave, 0-1 ante el Levante, un rival directo en la lucha por la permanencia.

El duelo ante el Barcelona, pese a la derrota por 0-4, dejó una buena imagen defensiva, especialmente en la primera mitad. Una semana más tarde, en la séptima jornada, el equipo confirmó su progresión con una nueva victoria a domicilio, 0-1 en Tenerife.

Antes del parón, el conjunto eibarrés sufrió una derrota abultada por 0-3 ante la Real Sociedad en el derbi en Ipurua. Aun así, las sensaciones generales son positivas. Las armeras llegan a esta pausa competitiva con la moral reforzada tras un inicio de curso de menos a más, y con la ambición de seguir creciendo en una Liga F cada vez más exigente. El objetivo, de momento encarrilado, no es otro que asegurar la permanencia en Primera División.