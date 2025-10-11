Las armeras buscan resarcirse en Tenerife

El Eibar femenino vuelve este domingo a la acción en la séptima jornada de la Liga F. Desde las 12.00 horas, las armeras ... se medirán al Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de seguir creciendo y sumar puntos que les permitan acercarse al objetivo de la permanencia. Tras la derrota de la pasada semana frente al Barcelona las de Iñaki Goikoetxea llegan con la moral alta, ya que dejaron brotes verdes ante el líder.

El conjunto eibarrés afronta la cita con la confianza que le dio su último desplazamiento liguero, en el que logró su primera victoria de la temporada ante el Levante por 0-1. Ese triunfo a domicilio marcó un punto de inflexión para un equipo que, jornada a jornada, muestra mayor solidez defensiva y una identidad cada vez más definida. En su visita a tierras canarias, las armeras buscarán mantener esa línea y volver a sumar lejos de Ipurua, donde están encontrando sus mejores sensaciones.

El rival de este domingo, el Tenerife, atraviesa un momento dulce. Dirigido por Eder Maestre, el conjunto insular llega invicto a este encuentro, con tres victorias y tres empates en las seis jornadas disputadas. Su rendimiento como visitante ha sido espectacular, con triunfos contundentes ante Sevilla y Alhama (ambos por 0-4) y una meritoria victoria la pasada semana en Zubieta frente a la Real Sociedad (1-2). En cambio, en su feudo el equipo tinerfeño aún no ha conseguido vencer: ha firmado dos empates sin goles en el Heliodoro Rodríguez López, ante Espanyol y Real Madrid.

Esa circunstancia alimenta las esperanzas del Eibar, que buscará aprovechar la falta de acierto local en casa para sumar por segunda vez consecutiva como visitante. Goikoetxea ha insistido durante la semana en la importancia de mantener la concentración, minimizar errores y tratar de ser eficaces en las pocas ocasiones que puedan generarse a domicilio ante un rival tan ordenado y en forma.

Con 12 puntos, el Tenerife ocupa la cuarta posición, cerca de puestos europeos y tratando de asentarse en la zona alta de la tabla, mientras que el Eibar llega duodécimo con cuatro puntos, uno por encima del descenso. La cita de este domingo en Santa Cruz de Tenerife será una nueva oportunidad para que las armeras confirmen su mejoría, den continuidad a las buenas sensaciones de las últimas semanas y sigan dando pasos en su objetivo de consolidarse un año más en Primera.