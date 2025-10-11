Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El conjunto femenino del Eibar juega en Tenerife este mediodía para tratar de puntuar en casa de un equipo que llega invicto. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Las armeras buscan resarcirse en Tenerife

El Eibar visita al invicto conjunto isleño este mediodía tras dejar el sábado pasado una gran imagen ante el Barcelona en Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El Eibar femenino vuelve este domingo a la acción en la séptima jornada de la Liga F. Desde las 12.00 horas, las armeras ... se medirán al Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de seguir creciendo y sumar puntos que les permitan acercarse al objetivo de la permanencia. Tras la derrota de la pasada semana frente al Barcelona las de Iñaki Goikoetxea llegan con la moral alta, ya que dejaron brotes verdes ante el líder.

