El XXXVIII Concurso infantil de pesca organizada por la La Lubina se celebrará el sábado

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

La sociedad La Lubina de Deba invita a todaos los niños del territorio que cuentan con la licencia federativa de pesca a participar en el 38º concurso infantil de pesca al lanzado, que se celebrará este sábado, día 11.

Al igual que en las ediciones anteriores, el concurso infantil de pesca de Deba constará de dos categorías en función de la edad. Por un lado estará la categoría A, en la que podrán tomar parte todas las niñas y niños de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. Y por otro, la categoría B, dirigida a adolescentes de entre 12 y 15 años.

Carlos Zubikarai, miembro del grupo organizador del certamen, subraya que para poder participar en el concurso del sábado «todos los concursantes deben disponer, obligatoriamente, de la licencia federativa pertinente».

En cualquier caso, los niños interesados en participar en esta cita, que como es habitual se llevará a cabo en la ría de Deba, tendrán que apuntarse previamente. «El concurso empezará a las 10.00 horas y la inscripción se podrá hacer el mismo sábado, antes del inicio, en la sociedad La Lubina». Eso sí, quien lo prefiera puede apuntarse llamando al número 679 568 829 (Carlos).

El concurso concluirá en torno a las 14.00 horas y seguidamente la organización procederá a la entrega de premios.