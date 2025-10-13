Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes y organizadores tras la entrega de premios. LA LUBINA

Deba

Joel Ropero, de la sociedad Mons, y Eneko Robles, de Izkiro, se imponen en el 38º concurso infantil de pesca

Maider Iradi, de Pasaia, y Jon Hernández, de Zumaia, fueron segundos en sus respectivas categorías

Jabi Leon

deba.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Comenta

Las aguas de la ría acogieron el pasado sábado el 38º concurso infantil de pesca al lanzado organizado por la sociedad La Lubina de Deba de la mano de la Federación Guipuzcoana de Pesca.

Aunque estaba abierto a la participación de todas las niñas y niños con licencia federativa del territorio, el certamen contó con 11 participantes, que acudieron a la cita en representación de cuatro sociedades de Gipuzkoa.

En la categoría A (para niñas y niños de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años), la victoria se la llevó Eneko Robles, del Club Deportivo de Pesca Náutico Izkiro de Pasaia. El segundo puesto de esta categoría fue para Maider Iradi (también de Izkiro); mientras que el tercer puesto lo obtuvo Oliver López, de la Sociedad Benéfica Cultural Recreativa Mons de Donostia.

En la categoría B (para niñas y niños de entre 12 y 15 años) el vencedor fue Joel Ropero (Mons); mientras que el segundo puesto fue para el representante de la sociedad Anade de Zumaia Jon Hernández y el tercero para Ander Rodríguez, también de Mons.

Desde la sociedad La Lubina de Deba han hecho una valoración positiva del concurso infantil de pesca de 2025, aunque también han lamentado que el certamen se haya saldado sin la participación de menores locales «porque aunque hay varios niños con licencia federativa nuestro certamen les coincidió con partidos de fútbol y otras competiciones. Esperamos que el año que viene se apunten más chavales», indicaba Carlos Zubikarai desde la organización.

