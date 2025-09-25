Arrancan las obras para mejorar el sendero peatonal que conecta los núcleos de Deba y Lastur

Un hombre contempla con su nieto el canal de agua, junto al histórico molino de Lastur.

Jabi Leon DEBA. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El Consistorio debarra ha comunicado que esta semana han dado comienzo los esperados trabajos para la mejora del tramo de la ruta PR-GI 44 que conecta los cascos urbanos de Deba y Lastur.

Adjudicadas a la empresa Txukun Lorazantza S.L, las obras que acaban de arrancar supondrán una inversión de 139.709 euros, que serán financiados por los fondos europeos Next Generation.

Según las previsiones, los trabajos de mejora se prolongarán dos meses y durante ese tiempo el sendero permanecerá cerrado al tránsito peatonal.

El proyecto que se ha puesto en marcha esta semana está promovido por el Ayuntamiento de Deba y tiene un doble objetivo: por un lado, «garantizar la seguridad de las personas usuarias». Y por otro, «poner en valor un itinerario que atraviesa una de las zonas de mayor interés paisajístico del Geoparque de la Costa Vasca».

Seis kilómetros de recorrido

El sendero PR-GI 44 que conecta los núcleos urbanos de Deba y Lastur tiene una longitud de 5.910 metros y en una gran parte de su recorrido discurre por el trazado de un antiguo canal de conducción de agua construido en 1925. Dicho canal, diseñado por los ingenieros Panadero y Freiberj, fue clave para el abastecimiento de agua en Deba y para la producción local de energía eléctrica. Sin embargo, la infraestructura actual presenta un avanzado estado de deterioro, con cubiertas dañadas y numerosos puntos peligrosos para el tránsito peatonal.

Por todo ello, las obras que acaban de empezar contemplan «la limpieza y desbroce del camino, el reacondicionamiento de la plataforma de paso, la instalación de pavimento seguro en los tramos deteriorados y la reposición de elementos como portones y cierres ganaderos».

Además, se instalarán paneles informativos al inicio, final e intermedio del recorrido, destacando los valores naturales y culturales del entorno.