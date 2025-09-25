Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre contempla con su nieto el canal de agua, junto al histórico molino de Lastur. J. LEON

Deba

Arrancan las obras para mejorar el sendero peatonal que conecta los núcleos de Deba y Lastur

Los trabajos costarán casi 140.000 euros y se prolongarán dos meses, en los que el sendero permanecerá cerrado

Jabi Leon

DEBA.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

El Consistorio debarra ha comunicado que esta semana han dado comienzo los esperados trabajos para la mejora del tramo de la ruta PR-GI 44 que conecta los cascos urbanos de Deba y Lastur.

Adjudicadas a la empresa Txukun Lorazantza S.L, las obras que acaban de arrancar supondrán una inversión de 139.709 euros, que serán financiados por los fondos europeos Next Generation.

Según las previsiones, los trabajos de mejora se prolongarán dos meses y durante ese tiempo el sendero permanecerá cerrado al tránsito peatonal.

El proyecto que se ha puesto en marcha esta semana está promovido por el Ayuntamiento de Deba y tiene un doble objetivo: por un lado, «garantizar la seguridad de las personas usuarias». Y por otro, «poner en valor un itinerario que atraviesa una de las zonas de mayor interés paisajístico del Geoparque de la Costa Vasca».

Seis kilómetros de recorrido

El sendero PR-GI 44 que conecta los núcleos urbanos de Deba y Lastur tiene una longitud de 5.910 metros y en una gran parte de su recorrido discurre por el trazado de un antiguo canal de conducción de agua construido en 1925. Dicho canal, diseñado por los ingenieros Panadero y Freiberj, fue clave para el abastecimiento de agua en Deba y para la producción local de energía eléctrica. Sin embargo, la infraestructura actual presenta un avanzado estado de deterioro, con cubiertas dañadas y numerosos puntos peligrosos para el tránsito peatonal.

Por todo ello, las obras que acaban de empezar contemplan «la limpieza y desbroce del camino, el reacondicionamiento de la plataforma de paso, la instalación de pavimento seguro en los tramos deteriorados y la reposición de elementos como portones y cierres ganaderos».

Además, se instalarán paneles informativos al inicio, final e intermedio del recorrido, destacando los valores naturales y culturales del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arrancan las obras para mejorar el sendero peatonal que conecta los núcleos de Deba y Lastur

Arrancan las obras para mejorar el sendero peatonal que conecta los núcleos de Deba y Lastur