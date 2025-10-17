Los agentes culturales de Deba piden al Consistorio «que aplace la compra del cine Zubelzu»

Representantes de los agentes culturales de Deba que han solicitado aplazar la compra del Zubelzu, en el exterior del histórico cine.

Jabi Leon deba. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El pasado día 9 de octubre el equipo de Gobierno de Deba anunció públicamente que había alcanzado un acuerdo con la propiedad «para comprar el cine Zubelzu y dotar a la localidad del equipamiento cultural que la ciudadanía y los agentes locales demandan desde hace años».

Además, los responsables municipales avanzaron que el Ayuntamiento había conseguido una subvención por la que el Gobierno Vasco abonaría el 96,5% de los 1,1 millones de euros que costaría el inmueble; y que el acuerdo para la compra del cine se iba a someter a votación en el Pleno del próximo día 30 de octubre.

Sin embargo, buena parte de los principales agentes culturales del pueblo han mostrado su «sorpresa y preocupación» ante la intención mostrada por el Consistorio de comprar el antiguo cine.

A través de una nota, diez entidades (Aitzuri abesbatza, Debadezine, Debako Kontalariak, Debako Kultur Elkartea, Debako Musika Banda, Debarock kolektiboa, Goaz antzerki taldea, Gure Kai EDT, Jazzez Blai y Zuhatza euskara elkartea), han solicitado al Gobierno local «el aplazamiento del procedimiento de compra del cine y la creación de una comisión para trabajar este asunto».

Dichas entidades recuerdan que en los últimos años muchos grupos locales han estado trabajando en torno a un proyecto para crear un centro cultural que dé respuesta a las necesidades de los colectivos del pueblo. Además, añaden, «en los últimos meses hemos realizado un diagnóstico interno de la situación de los agentes culturales, analizando las necesidades técnicas de cada uno».

En ese contexto, explican, «contactamos con el Ayuntamiento para abrir un proceso que diera respuesta al problema del centro cultural, y solicitamos apoyo técnico para avanzar en esa línea».

A su entender, la actitud inicial del Consistorio fue positiva, «aceptando nuestra propuesta de realizar un análisis técnico de los espacios planteados (el edificio de Kultur Elkartea y el quiosco de La Alameda) desde el punto de vista de aparejadores y arquitectos».

De hecho, ambas partes acordaron un encuentro para enseñar dichos espacios a un equipo técnico designado por el Ayuntamiento: «Sin embargo, a esta cita acudieron dos técnicos de actividades culturales de Donostia, pero ningún arquitecto ni personal capacitado para realizar un análisis técnico del edificio, por lo que nuestra petición no se cumplió».

Ante esta situación, las asociaciones y colectivos culturales «enviamos un correo electrónico a la alcaldesa, explicando que el análisis realizado carecía de validez y solicitando que se compartiera con nosotros el informe técnico elaborado por el personal que acudió a valorar los espacios». Además, añaden, «pedimos al Ayuntamiento que compartiera la información relativa a las otras opciones de espacios que tenían sobre la mesa; pero seguimos esperando una respuesta».

Así las cosas, los agentes culturales denuncian que el Consistorio ha tomado una decisión de gran relevancia «de manera unilateral». A su juicio, «la labor realizada por Kultur Mahaia no se ha tenido en cuenta», por lo que «nos sentimos menospreciados».

Por otro lado, los colectivos culturales creen que a la hora de decidir comprar el cine Zubelzu para crear un equipamiento cultural «no se han tenido en cuenta varios elementos técnicos». Por ello, ponen en duda que dicho espacio pueda responder a las necesidades de los agentes locales.

Aspectos a considerar

Los agentes culturales de Deba consideran que el Zubelzu es «una sala preparada para proyecciones de cine, pero no para otros tipos de disciplinas artísticas». Además. creen que el recinto cuenta con varios elementos de «difícilo imposible adaptación». En este sentido señalan a la grada superior «diseñada únicamente para la visión de la pantalla de cine, por lo que desde ella no se ve el escenario»; los asientos «porque si se mantienen los actuales, el espacio solo sirve para eventos de un único formato»; el escenario que «mide 12 x 1 metros y no está concebido para actividades escénicas», el aforo «muy limitado» o la accesibilidad «inexistente en la entrada, baños, vestuarios...»

Por otro lado, los agentes culturales de Deba exponen que «tampoco se ha realizado un trabajo compartido en torno al modelo de gestión» del futuro equipamiento cultural. Por ello, se preguntan «¿cómo se garantizará la participación de agentes y ciudadanía en este nuevo espacio?».

Por todo ello, los agentes culturales de Deba creen que la apuesta del Ayuntamiento por la compra de este edificio «es una decisión tomada a ciegas, sin tener en cuenta las adecuaciones técnicas necesarias». Por ello, piden «el aplazamiento del procedimiento de compra del cine Zubelzu y la creación de una comisión para trabajar este asunto». A su juicio, «es imposible dar respuesta a esta necesidad histórica de los agentes culturales del municipio sin conocer nuestras necesidades y opiniones».