Con una firme apuesta por la investigación y la innovación, Novartis se ha consolidado como uno de los grandes motores de transformación en el ámbito de la salud. Su propósito va más allá de descubrir nuevos tratamientos: busca reimaginar la medicina para mejorar la vida de las personas y garantizar que los avances científicos sean un bien compartido. En su visión, la excelencia científica solo cobra sentido cuando se traduce en impacto real y en un compromiso duradero con los pacientes y la sociedad. El impacto en la salud es, quizá, la mayor forma de responsabilidad.

¿Cómo se traduce ese compromiso en el propósito de la compañía?

En Novartis, el propósito está muy integrado en nuestro día a día. Significa que trabajamos para mejorar y prolongar la vida de las personas. Esto nos ha permitido tratar a once millones de personas en España con fármacos de nuestra compañía. Y lo vivimos mirando con orgullo hacia atrás, a los grandes hitos que hemos logrado -como cambiar el curso de la leucemia mieloide crónica-, pero también proyectándonos hacia el futuro y pensando cómo podemos seguir aportando vida. El paciente es, siempre, nuestro eje.

¿Qué peso tiene en ese futuro la innovación?

Es clave, sin duda. Estamos ya presentes en las principales áreas de innovación científica del momento: terapia génica, celular, de ARN y los radioligandos. Son terapias punteras y esperamos conseguir en los próximos años grandes avances en enfermedades como el cáncer, del mismo modo que muy recientemente hemos incorporado a la atrofia muscular espinal una terapia que mejora la calidad y expectativa de vida de quienes la padecen,

Además de la innovación, ¿qué otros pilares cimentan el espíritu de Novartis?

Inspiración y curiosidad, porque queremos personas que tengan ganas de buscar, de cuestionarse el statu quo. Otro, muy peculiar, es el 'unbossed', que implica fomentar la autonomía y la responsabilidad de cada uno. Y, por último, la integridad. Todo esto se irradia y sirve para atraer el talento.

Años atrás, se acusaba a la industria farmacéutica de poca transparencia. ¿Cómo ha cambiado?

Ha evolucionado muchísimo en este sentido; hay que tener en cuenta que hoy es un sector muy regulado, con controles de eficacia y seguridad en todas las fases del proceso, y eso es muy positivo. Necesitamos la transparencia para generar confianza, para poder colaborar con laboratorios, hospitales, universidades, asociaciones de pacientes... Solos no hacemos nada.

Cuando mira al futuro, ¿qué le gustaría encontrar?

Nuestro foco es el paciente, y lo que querría es ver que muchos de los proyectos que están en marcha se hacen realidad. También me gustaría dejar el legado de un equipo peleón, colaborativo, que trabaje a una con el mismo objetivo.