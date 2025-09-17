Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Merche Aristegui, en la celebración de su 100 cumpleaños junto a sus allegados.
Zumarraga

La zumarragarra Merche Aristegui ha cumplido 100 años

Lo celebró este martes, rodeada de sus seres queridos y homenajeada por el Ayuntamiento

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:47

Merche Aristegui Alcelay cumplió este martes 100 años rodeada de sus seres queridos. Nacida en Zumarraga en 1925, es conocida por muchos por haber trabajado durante años en una tienda de cocina situada en la calle Iparragirre de Urretxu. «A lo largo de toda su vida ha sido una mujer muy activa, su marido, procedente de Valladolid, trabajaba en Renfe, mientras que ella era empleada de la citada tienda, no tuvieron hijos, pero ha mantenido un estrecho vínculo con sus sobrinos y familiares cercanos«, cuentan sus allegados. Precisamente, una de sus sobrinas le hizo llegar un ramo de flores y una litografía personalizada de la Antigua, símbolo de arraigo e identidad de la localidad, en nombre del Ayuntamiento y de todos los y las zumarragarras, a modo de sencillo y afectuoso homenaje. Zorionak!

