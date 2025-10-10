Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Mikel Serrano este viernes en Santa Coloma de Gramenet, con el diploma otorgado a Zumarraga como finalista

Zumarraga se queda a las puertas de ganar el premio 'Europa Se Siente'

El proyecto 'Otoño mágico' del Valle del Ambroz ha sido finalmente el vencedor de la categoría 'Cercana', de la que Zumarraga era una de las tres finalistas

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:50

Comenta

«Aunque no hayamos ganado, llegar a la final ha sido todo un orgullo y un reconocimiento en sí para Zumarraga», señala el alcalde, Mikel Serrano, tras la final de los premios 'Europa Se Siente 2025'. El proyecto 'Otoño mágico' del Valle del Ambroz (Cáceres) ha sido finalmente el ganador de la categoría 'Cercana', que valora la gestión de los fondos europeos Next Generation y el impacto que generan en el desarrollo urbano y en la economía local y donde Zumarraga había sido seleccionada como una de las tres finalistas entre los 246 proyectos presentados en todo el estado.

La final de los premios, organizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reconocer los mejores proyectos impulsados con fondos europeos en España, se han celebrado este viernes por la mañana, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Los municipios finalistas de cada categoría han presentado sus proyectos y se ha desarrollado una votación online. El alcalde, Mikel Serrano, ha sido el encargado de presentar el proyecto en la localidad barcelonesa, 'Zumarraga, modelo comercial digital y sostenible', en el marco del cual, el Ayuntamiento de Zumarraga ha gestionado más de 3 millones de euros de financiación europea para llevar a cabo iniciativas que han combinado la modernización urbana y comercial con la innovación digital y la sostenibilidad. Entre sus actuaciones se encuentra la transformación de calles y espacios públicos, la renovación de la Azoka como motor económico y social y la profesionalización del comercio local con formación y herramientas digitales.

«Haber llegado a la final de estos premios ha sido un espaldarazo más en la senda que iniciamos en 2015, con una planificación y una estrategia clara de impulso al comercio local, el primer sector, la Azoka... Los fondos europeos vinieron a ratificar la solidez de los proyectos de Zumarraga y nos proporcionaron la financiación necesaria para poder hacer realidad la transformación del centro del municipio, que prácticamente llevaba 40 años sin cambiar sustancialmente en nada. El presente es un paso más y viene fortalecer una de las almas del proyecto, la de crear comunidad. En ese sentido, tengo que agradecer el ímpetu y las ganas puestas por los y las zumarragarras que han participado en las votaciones», pone en valor el alcalde. «Al final el premio real es el día a día que se vive en Zumarraga, la Azoka, todo el ambiente y la vida que ha ganado la plaza y el centro del municipio para el disfrute de todos», señala Mikel Serrano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  9. 9

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»
  10. 10 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zumarraga se queda a las puertas de ganar el premio 'Europa Se Siente'

Zumarraga se queda a las puertas de ganar el premio &#039;Europa Se Siente&#039;