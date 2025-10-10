Zumarraga se queda a las puertas de ganar el premio 'Europa Se Siente'

Cristina Limia Viernes, 10 de octubre 2025, 15:50 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

«Aunque no hayamos ganado, llegar a la final ha sido todo un orgullo y un reconocimiento en sí para Zumarraga», señala el alcalde, Mikel Serrano, tras la final de los premios 'Europa Se Siente 2025'. El proyecto 'Otoño mágico' del Valle del Ambroz (Cáceres) ha sido finalmente el ganador de la categoría 'Cercana', que valora la gestión de los fondos europeos Next Generation y el impacto que generan en el desarrollo urbano y en la economía local y donde Zumarraga había sido seleccionada como una de las tres finalistas entre los 246 proyectos presentados en todo el estado.

La final de los premios, organizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reconocer los mejores proyectos impulsados con fondos europeos en España, se han celebrado este viernes por la mañana, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Los municipios finalistas de cada categoría han presentado sus proyectos y se ha desarrollado una votación online. El alcalde, Mikel Serrano, ha sido el encargado de presentar el proyecto en la localidad barcelonesa, 'Zumarraga, modelo comercial digital y sostenible', en el marco del cual, el Ayuntamiento de Zumarraga ha gestionado más de 3 millones de euros de financiación europea para llevar a cabo iniciativas que han combinado la modernización urbana y comercial con la innovación digital y la sostenibilidad. Entre sus actuaciones se encuentra la transformación de calles y espacios públicos, la renovación de la Azoka como motor económico y social y la profesionalización del comercio local con formación y herramientas digitales.

«Haber llegado a la final de estos premios ha sido un espaldarazo más en la senda que iniciamos en 2015, con una planificación y una estrategia clara de impulso al comercio local, el primer sector, la Azoka... Los fondos europeos vinieron a ratificar la solidez de los proyectos de Zumarraga y nos proporcionaron la financiación necesaria para poder hacer realidad la transformación del centro del municipio, que prácticamente llevaba 40 años sin cambiar sustancialmente en nada. El presente es un paso más y viene fortalecer una de las almas del proyecto, la de crear comunidad. En ese sentido, tengo que agradecer el ímpetu y las ganas puestas por los y las zumarragarras que han participado en las votaciones», pone en valor el alcalde. «Al final el premio real es el día a día que se vive en Zumarraga, la Azoka, todo el ambiente y la vida que ha ganado la plaza y el centro del municipio para el disfrute de todos», señala Mikel Serrano.