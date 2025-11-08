La unidad móvil para tramitar el DNI y el pasaporte volverá el 25 ante la gran demanda

C. L. ZUMARRAGA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento informa que, debido a la gran cantidad de llamadas recibidas y al elevado interés mostrado por la ciudadanía, se ha habilitado un segundo día de visita de la Unidad Móvil de Documentación de la Policía Nacional a Zumarraga, con el fin de facilitar la realización de trámites relacionados con el DNI y el pasaporte en la localidad. De este modo, esta Unidad Móvil recalará finalmente dos días en la plaza Euskadi, el primero será el 12 de noviembre, para el que ya están todas las plazas llenas, y el segundo el día 25. Para coger turno en este último, los interesados deberán inscribirse en las dependencias de la Policía Municipal del Ayuntamiento. El plazo para apuntarse permanecerá abierto del 17 al 21 de noviembre. La inscripción podrá realizarse en horario de 8.00 a 21.00, finalizando dicho plazo a las 13.00 del enunciado el día 21. Las citas se asignarán por orden de llegada, hasta un máximo de 32 turnos. Esta iniciativa permitirá a los vecinos de la comarca realizar los trámites sin tener que desplazarse a las oficinas de Donostia, agilizando la gestión de sus documentos de identidad. La unidad atenderá renovaciones por caducidad, pérdida o robo, la emisión del primer DNI y pasaporte.