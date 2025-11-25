Los socialistas se felicitan por el «éxito incontestable» de la línea de Lurraldebus GO07 Destacan que el servicio de autobús que conecta Urola Garaia y Goierri con Donostia ha realizado más de 166.00 viajes en sus primeros seis meses

El PSE-EE califica de «éxito incontestable» la puesta en marcha de la línea de Lurraldebus que conecta Urola Garai y Goierri con Donostia y viceversa desde el pasado mes de abril, operando bajo el nombre de GO07. Los socialistas, destacan que, en sus primeros seis meses, el nuevo servicio de autobús ha sobrepasado la barrera de los 166.000 viajes.

«Para el PSE-EE el transporte sostenible es una pieza fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, cohesionar el territorio y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía», han señalado en una comparecencia conjunta el secretario general del partido en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, la vicesecretaria general y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano.

«Los socialistas defendemos un sistema de movilidad moderno, accesible y responsable medioambientalmente, con una apuesta clara por reforzar las conexiones entre las comarcas, ampliando frecuencias, mejorando infraestructuras y promoviendo alternativas a la movilidad donde ninguna persona se quede atrás», han indicado.

«Queremos un territorio cohesionado, sostenible y justo, en el que vivir en Goierri o Alto Urola no signifique tener menos oportunidades y estamos demostrando que, con compromiso y voluntad política, es posible», ha señalado José Ignacio Asensio.

41.081 viajeros en octubre

Azahara Domínguez ha detallado que, desde el 28 de abril, fecha en la que arrancó la nueva línea, hasta el pasado 31 de octubre, se contabilizaron un total de 166.062 viajes, de los cuales el 92,9% (154.253) se han abonado con tarjeta MUGI. «El uso de esta línea se ha consolidado tras el inicio del nuevo curso, el pasado septiembre, y su crecimiento ha sido constante. Ha pasado de tener 12.254 viajeros en mayo a los 41.081 de octubre. De hecho, entre septiembre y octubre se han contabilizado un total de 81.727, representando casi la mitad, concretamente el 49,21%, de los viajes que se han realizado en seis meses», ha enumerado.

«La afluencia de personas usuarias también ha obligado a intensificar la política de refuerzos y en estos seis meses han sido necesarios un total de 652 refuerzos a las expediciones ordinarias, de los cuales 535 se han puesto en septiembre y octubre, el 82,06%», ha concretado.

Azahara Domínguez ha añadido que la puesta en marcha de esta línea «ha permitido dar respuesta a una reivindicación histórica de las y los vecinos de estas comarcas, que llevaban años reclamando una conexión por carretera con la capital guipuzcoana».

«Con esta nueva línea, no solo hemos ofrecido una alternativa sostenible de desplazamiento a cientos de personas, sino que estamos garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad, el trabajo o el ocio sin necesidad de depender del vehículo privado, favoreciendo así la igualdad de oportunidades de todas las personas», ha reseñado.

El alcalde, Mikel Serrano, ha indicado que esta nueva línea de autobús ha sido «una de las grandes apuestas del Partido Socialista para mejorar la conectividad y la accesibilidad de nuestra comarca» y ha añadido que «desde su implementación, la línea GO07 ha logrado facilitar que estudiantes y trabajadores puedan desplazase de manera más rápida, cómoda y económica».

«Este servicio contribuye a una mayor integración y desarrollo de la comarca, promoviendo una movilidad inclusiva que beneficia a todos los sectores de nuestra sociedad», ha señalado el primer edil. «Continuaremos trabajando para ampliar y mejorar este servicio con el objetivo de hacer que cada vez más ciudadanos puedan beneficiarse de una movilidad eficiente, sostenible y accesible. Junto a ello, seguimos comprometidos con la modernización de nuestras infraestructuras urbanas y con la creación de un entorno más habitable, donde todas y todos podamos disfrutar de un acceso equitativo a todas las oportunidades que nuestra comarca tiene para ofrecer» ha concluido Mikel Serrano.