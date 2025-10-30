La plataforma 24/7 volverá a concentrarse el miércoles, delante del Centro de Salud

C.L. zumarraga. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La plataforma 24/7 anima a la ciudadanía a participar en la concentración que, como todos los primeros miércoles de mes, llevará a cabo el próximo 5 de noviembre, a las 18.00 horas, delante del Centro de Salud de Zumarraga, para solicitar la recuperación del servicio de Urgencias las 24 horas los 7 días de la semana y reivindicar una salud pública de calidad y sin recortes.