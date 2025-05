¿Y ahora qué?

Comenta Compartir

El centro de interpretación de Antigua y su mega restaurante, que iba a albergar bodas, convenciones, eventos… se ha quedado sin servicio. Las pretensiones no se cumplieron, como todo el mundo sabe, el uso que ha tenido y con éxito, es atender a los visitantes que querían tomar algo y a mucha gente que acudía a comer el menú del día, todo en ese entorno tan privilegiado. Sin grandilocuencias. Un sitio en el que tomar algo y comer a gusto.

La primera vez que salió a concurso la gestión del restaurante de Antigua costó mucho conseguir personal, mucho… pero finalmente el alcalde logró que el restaurante Bide Bide se hiciera cargo de su gestión. Así ha sido durante 10 años. Bide Bide lo dejó y ahora otra vez Antigua está sin servicio. Parece que esta vez también va a costar, de hecho, lleva un año largo cerrado. Se oye que es muy grande, que hace falta mucho personal para atenderlo bien, que la cocina está muy alejada de la barra y que ello complica la atención. Por lo visto, uno de los problemas y el gran inconveniente es que es muy grande y es difícil gestionarlo de una forma eficaz.

¿Cómo puede ser que el bar de Antigua lleve tanto tiempo cerrado? Es lo que se pregunta todo el mundo en Zumarraga. ¿Habrá que rebajar las condiciones del contrato? ¿Habrá que adaptar las dimensiones del restaurante a las exigencias en tamaño y distribución de quien vaya a gestionarlo? Algo habrá que hacer…

Sospecho que, si se hubiera reflexionado en serio sobre las necesidades de Antigua y se hubiera escuchado a la gente, quizá no estaríamos en esta situación. En cualquier caso, espero, como la mayoría de la gente de Zumarraga, que el alcalde logre, como logró entonces, que alguien atienda aquello y Antigua vuelva a disponer de ese servicio. Tras tanto gasto, esfuerzo y peleas... me temo que no conseguirlo sería un fracaso por su parte.