Maniobra inédita para apagar el fuego de la batería de litio del coche siniestrado

El vehículo siniestrado en la GI-2632 impactó contra un caserío y aunque apenas obstaculizaba al tráfico, la carretera estuvo seis horas cortada porque los ... bomberos se encontraron con una dificultad extra e inédita hasta ayer. El turismo en cuestión que ardió era un híbrido, que cuenta con una tecnología y sobre todo unas baterías que no tienen los coches tradicionales.

Los coches híbridos, que se alimentan de la gasolina pero también son eléctricos, cuentan con una batería de litio que en caso de incendiarse, como sucedió ayer en el accidente que se cobró la vida de un hombre de 49 años , presenta grandes complicaciones para extinguirlo.

Los catorce bomberos que se trasladaron desde los parques de Legazpi y Ordizia al lugar del accidente dan muestra de las dificultades que conlleva apagar el fuego en una batería de litio. A diferencia de un coche tradicional, que cuenta exclusivamente con motores térmicos, uno híbrido está equipado con baterías y módulos que pueden provocar nuevas reacciones químicas si se incendian o tienen un comportamiento anormal. No es suficiente echar agua y esperar a que se apague, ya que se necesita que la batería, ubicada debajo de los asientos traseros, se enfríe, un proceso que requiere horas de trabajo. Días incluso. «La única manera de extinguirlo es meter el coche en el agua, sumergirlo y dejarlo ahí un par de días», explican desde el cuerpo de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa.

En un contenedor

Para ello, los bomberos pidieron un contenedor que pudieran rellenar de agua y posteriormente meter el vehículo en él, algo que no es tan sencillo como parece. El contenedor debe ser estanco, para que no haya fugas de agua, y el primero que les llegó a los bomberos a Zumarraga no cumplía esos requisitos. El objetivo es que el fuego «se ahogue» cubriendo de agua, como poco, la altura hasta la que llega la batería de litio, un material con alta reactividad y que reacciona con el agua.

A última hora de la tarde los bomberos lograron el contenedor. Lo llenaron de agua y metieron lo que quedaba del coche, en el agua –para la excarcelación del cadáver tuvieron que desmontar la parte superior del turismo–. Ahí permanecerá «un par de días» hasta que los bomberos consideren que es seguro terminar la actuación.

Algunos cuerpos de bomberos, como el de Zaragoza por ejemplo, ya se han hecho con una 'bañera' especial para apagar incendios en coches eléctricos.