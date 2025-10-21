Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Dos mociones sobre la situación palestina y otras dos sobre los cuerpos policiales

C. L.

zumarraga.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Junto a las ordenanzas fiscales de 2026, hubo cuatro mociones en el último Pleno. Dos de ellas fueron sobre la situación palestina. El PSE-EE y el PNV presentaron una moción 'por el fin del genocidio en Gaza y en apoyo al pueblo palestino' que fue aprobada con los votos a favor de socialistas y jeltzales y la abstención de EH Bildu. Esta última agrupación presentó otra moción sobre 'el genocidio sufrido en Gaza contra el pueblo palestino y la ruptura de todas las relaciones instituciones con Israel en todos los ámbitos', que igualmente salió adelante con los votos a favor de EH Bildu y la abstención del PSE-EE y el PNV.

Prácticamente, todos los grupos políticos señalaron que, salvo diferencias en las formas, compartían los contenidos de las dos mociones.

El abismo fue mayor en las dos siguientes mociones sobre los cuerpos policiales. La primera de ellas fue presentada por el PSE-EE y el PNV 'en favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y las Policías Municipales' y fue aprobada con los votos a favor de ambos partidos, mientras que EH Bildu votó en contra. La segunda moción fue presentada por EH Bildu 'por la democracia y la revisión del modelo policial' y no se aprobó, al aunar 5 votos a favor de los ediles de EH Bildu frente a 7 en contra del PNV (2) y del PSE-EE (que contó con 5 representantes en lugar de 6 debido a la baja temporal de Rosa Maiza).

