Jon Luqui y Beñat Zamalloa este viernes por la mañana, en la presentación realizada en Pagoeta. Limia
Urretxu

'Sormonak' vuelve a retar a los adolescentes a ser creativos en Urretxu

El uso de la Inteligencia Artificial o de recursos adquiridos en puntos de venta comunitarios son las dos novedades reguladas en las bases

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:19

Lauso ala pauso? Es la pregunta que este año invita a los adolescentes a dar el paso de mostrar su creatividad, aunque no lo ... tengan del todo claro... a través del concurso Sormonak de Urretxu. El alcalde, Jon Luqui, y el técnico de Juventud, Beñat Zamalloa, han presentado este viernes por la mañana en el centro socio cultural de Pagoeta la tercera edición del concurso, organizado desde el departamento municipal de Juventud.

