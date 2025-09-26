'Sormonak' vuelve a retar a los adolescentes a ser creativos en Urretxu

Lauso ala pauso? Es la pregunta que este año invita a los adolescentes a dar el paso de mostrar su creatividad, aunque no lo ... tengan del todo claro... a través del concurso Sormonak de Urretxu. El alcalde, Jon Luqui, y el técnico de Juventud, Beñat Zamalloa, han presentado este viernes por la mañana en el centro socio cultural de Pagoeta la tercera edición del concurso, organizado desde el departamento municipal de Juventud.

«Planteamos a los adolescentes una cuestión clave: ¿Qué quieren hacer? Porque Sormonak entiende la creatividad de forma amplia, no limitada únicamente al arte y la cultura, sino abierta a cualquier ámbito de interés. En ediciones anteriores se han presentado y premiado proyectos muy diversos, lo que refleja la riqueza de enfoques que ofrece el certamen», han señalado.

«En esta ocasión, queremos subrayar los beneficios de la creatividad en la salud, el bienestar y el desarrollo personal, además de fomentar una visión positiva de la adolescencia frente a los estereotipos más habituales. Más que un concurso, Sormonak es un proceso de acompañamiento, en el que las personas participantes cuentan con recursos y el apoyo de expertos locales y del País Vasco para materializar sus ideas», han explicado.

La inscripción al concurso se abrirá el lunes, 29 de septiembre y podrá realizarse hasta el 17 de octubre a través del enlace labur.eus/SMNK2025. Una vez recibidos los proyectos, a partir del 20 de octubre, se abrirá el plazo para solicitar recursos con la presentación de ideas, y los trabajos definitivos deberán entregarse antes del 16 de enero. Durante todo el proceso, los y las jóvenes contarán con la colaboración del departamento de Juventud y, en su caso, con el apoyo de expertos comunitarios y externos.

La entrega de premios se celebrará el 12 de febrero en el centro socio cultural de Pagoeta, donde se podrán contemplar las obras presentadas. Un jurado de especialistas seleccionará los trabajos más destacados en cuatro categorías: el trabajo original individual más especial, el trabajo original en grupo más especial, el trabajo derivado individual más especial y el trabajo derivado en grupo más especial. Los proyectos reconocidos recibirán un vale de 200 euros para invertir en productos, servicios o actividades relacionadas con la iniciativa.

«Las bases mantienen la misma filosofía de ediciones anteriores, pero este año incluyen dos novedades importantes. Por un lado, en caso de que se utilice Inteligencia Artificial, será obligatorio reconocerlo. Por otro, cuando los proyectos requieran medios materiales, se valorará especialmente el uso de recursos adquiridos en puntos de venta comunitarios», han informado.

Programa Erasmus+

El departamento de Juventud está trabajando, en colaboración con el Ayuntamiento de Wiesbaden, Alemania, en un proyecto conjunto dentro del programa Erasmus+. Gracias a esta iniciativa, quince adolescentes participantes en Sormonak podrán vivir en 2026 una experiencia de intercambio internacional, compartiendo procesos creativos y vitales con jóvenes de Wiesbaden, al igual que se hizo anteriormente con Schwarzenbruck. Una vez confirmadas las ayudas europeas, ambos ayuntamientos definirán cómo se llevará a cabo el proceso de selección.