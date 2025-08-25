Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

El plazo para la entrega de trabajos de Iparragirre sariak finaliza el 29 de septiembre

A. M.

Urretxu.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

Elplazo para la entrega de trabajos de los Premios Iparragirre finaliza el 29 de septiembre. Hace unos meses las comisiones de cultura de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga convocaron una nueva edición de los premios literarios de bertso, narrativa y poesía.

Los Premios literarios Iparragirre Sariak surgieron como propuesta de los Ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga para dar voz a nuevos valores literarios. Los galardones, que llevan el nombre del bardo Iparragirre desde 1997, se han acreditado en el tiempo por su valor como soporte y promoción de Bertsopaperak, poesía y narrativa, tanto en euskera como en castellano. Además de las dotaciones económicas y los diplomas que distinguen a los premiados, los Ayuntamientos promueven la edición de las obras, que realiza desde el origen la editorial Bermingham.

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos trabajos por idioma y modalidad, siendo el tema libre. Los trabajos se podrán entregar en mano o por correo, antes de las 20.00 horas del día 29 de septiembre, por correo ordinario en la casa de cultura Aizpurunea.- Iparragirre Saria 2025- C/ Jauregi, 19.- 20.700 - Urretxu o en lacasa de cultura Zelai Arizti.- Iparragirre Saria 2025 - C/ Legazpi 7.- 20.700 Zumarraga.

Se establece un premio en cada idioma y modalidad: Narrativa en euskara de 715 euros y en narrativa en castellano de 715 euros; poesía euskara: 715 euros y poesía en castellano de 715 euros; bertso paperak, 2 niveles: - Hasta 16 años, 165 euros; de 16 años en adelante, 715 euros

Los trabajos premiados serán publicados en formato libro por las instituciones convocantes, en una edición comercial, con registro ISBN, bien de manera singular o agrupados en un volumen.

El fallo, así como la fecha y lugar de entrega de premios se publicarán durante el mes de diciembre de este año, en las páginas web de cultura de ambos ayuntamientos: www. zelaiarizti.eus / www.urretxu.eus.

