El plazo para la entrega de trabajos de Iparragirre sariak finaliza el 29 de septiembre

Elplazo para la entrega de trabajos de los Premios Iparragirre finaliza el 29 de septiembre. Hace unos meses las comisiones de cultura de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga convocaron una nueva edición de los premios literarios de bertso, narrativa y poesía.

Los Premios literarios Iparragirre Sariak surgieron como propuesta de los Ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga para dar voz a nuevos valores literarios. Los galardones, que llevan el nombre del bardo Iparragirre desde 1997, se han acreditado en el tiempo por su valor como soporte y promoción de Bertsopaperak, poesía y narrativa, tanto en euskera como en castellano. Además de las dotaciones económicas y los diplomas que distinguen a los premiados, los Ayuntamientos promueven la edición de las obras, que realiza desde el origen la editorial Bermingham.

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos trabajos por idioma y modalidad, siendo el tema libre. Los trabajos se podrán entregar en mano o por correo, antes de las 20.00 horas del día 29 de septiembre, por correo ordinario en la casa de cultura Aizpurunea.- Iparragirre Saria 2025- C/ Jauregi, 19.- 20.700 - Urretxu o en lacasa de cultura Zelai Arizti.- Iparragirre Saria 2025 - C/ Legazpi 7.- 20.700 Zumarraga.

Se establece un premio en cada idioma y modalidad: Narrativa en euskara de 715 euros y en narrativa en castellano de 715 euros; poesía euskara: 715 euros y poesía en castellano de 715 euros; bertso paperak, 2 niveles: - Hasta 16 años, 165 euros; de 16 años en adelante, 715 euros

Los trabajos premiados serán publicados en formato libro por las instituciones convocantes, en una edición comercial, con registro ISBN, bien de manera singular o agrupados en un volumen.

El fallo, así como la fecha y lugar de entrega de premios se publicarán durante el mes de diciembre de este año, en las páginas web de cultura de ambos ayuntamientos: www. zelaiarizti.eus / www.urretxu.eus.