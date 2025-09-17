Cristina Limia Urretxu Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

«¿Alguna vez te has preguntado qué harías si alguien sufriera una parada cardíaca frente a ti? No se necesita un superpoder, se necesita formación ... y tienes una estupenda oportunidad para obtenerla», señalan desde Cruz Roja a las puertas de un nuevo curso de soporte vital básico y desfibrilador externo semiautomático (DEA) en Urretxu. «Lo que se aprende en este curso no se queda en el aula, acompañará a los participantes para siempre, permitiéndoles proteger a sus seres queridos y actuar con confianza en su comunidad», reseñan. El curso tendrá lugar el 27 de septiembre, de 09.00 a 14.00, en el aula de formación de Urretxu. Los participantes obtendrán la certificación oficial de Cruz Roja. «Invierte en ti mismo y en los demás, formando parte de quienes están preparados para actuar, salvando vidas y convirtiéndote en el eslabón crucial de la cadena de supervivencia», animan. Añaden que el curso permitirá renovar la titulación, dominar el algoritmo universal de resucitación y el uso del DEA, y sumar horas de formación esencial, «valiosa para el currículum y para la vida». Para más información, dirigirse a la entidad.

