La mejor vaca y el mejor novillo de la raza Limousin de Gipuzkoa pastan en Donardegi

El caserío Donardegi se ha traído no uno, sino tres premios, los más importantes, del Concurso de Gipuzkoa de ganado de la raza Limousin celebrado ... el sábado dentro de las fiestas de San Bartolomé de Elgoibar: a la mejor hembra, al mejor macho y a la mejor ganadería de la provincia. «El tercero es el más difícil de todos. Que la mejor vaca y el mejor novillo hayan sido de nuestra casa es un gran honor, pero el premio a la mejor ganadería es todavía más exigente, porque tienes que presentar un toro, una vaca y dos animales más, que escogemos los propios ganaderos, para conformar un lote potente que no esté descompensado por ninguna parte y muchas veces no es posible», cuenta Mikel Elgarresta desde Donardegi, feliz con el triple reconocimiento a su ganado.

El caserío urretxuarra ha obtenido el premio a la mejor hembra con Malen, toda una veterana en los concursos. «Tiene una carrera muy dilatada en nuestra ganadería, creo que el presente será su último año, pero está claro que no pierde el tirón», cuenta orgulloso Elgarresta sobre la vaca de 9 años con la que ha recorrido multitud de certámenes de Gipuzkoa, Euskadi, el Estado e internacionales como los de Burdeos y Verona, obteniendo destacados premios en todas las plazas. «Es una vaca con mucho volumen y muy buena morfología, pero sobre todo, destaca por su elegancia, se planta con mucha chulería y coquetería en la pista y con este talante ha conquistado muchas veces a los jurados», cuenta Mikel.

Detrás del premio al mejor macho está V-Uzturre, un novillo nacido en el mismo Donardegi que, con 18 meses, vive su año de debut en los concursos. «Normalmente solemos tener un semental comprado con el fin de cambiar la sangre y seguir mejorando la genética, pero Uzturre está concebido en casa. Es un toro que, para su edad, despunta por su gran desarrollo esquelético y su potencial muscular», explica Mikel. A ello se unen sus buenos andares. «Camina muy bien y precisamente fue uno de los aspectos que recalcó el jurado del concurso, es un espectáculo verlo caminar para lo voluminoso que es», indica Mikel.

Otros dos premios para Olarte

El caserío Olarte de Zumarraga también ha sido reconocido en este certamen de Gipuzkoa. La novilla Venus de Iñaki Zunzunegi ha obtenido el primer premio en la sección de novillas jóvenes y el premio al mejor animal de inseminación artificial.

Este miércoles, las ganaderías de Donardegi y Olarte viajarán a Salamanca para participar en el Campeonato de España de la raza Limousin que se disputará del 4 al 9 de septiembre. «Tras los premios obtenidos en Gipuzkoa acudimos con esperanza e ilusión, luego el certamen nos pondrá en su sitio, pero la motivación es enorme», señala Mikel.

En las próximas fiestas de Santa Anastasia habrá oportunidad de ver a Malen y a V-Uzturre en la tradicional exposición de ganado que se realizará el 20 de septiembre. El año pasado, el público estuvo llamado a adivinar el peso de Malen dentro del tradicional concurso de este día y en esta ocasión será V-Uzturre el que protagonizará la popular porra.