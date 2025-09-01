Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Elgarresta con su padre y sus hijos junto a V-Uzturre y Malen, flamantes vencedores en el concurso de Gipuzkoa.
Urretxu

La mejor vaca y el mejor novillo de la raza Limousin de Gipuzkoa pastan en Donardegi

El caserío urretxuarra ha ganado los premios a la mejor hembra, el mejor macho y la mejor ganadería en el concurso provincial celebrado en Elgoibar

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:10

El caserío Donardegi se ha traído no uno, sino tres premios, los más importantes, del Concurso de Gipuzkoa de ganado de la raza Limousin celebrado ... el sábado dentro de las fiestas de San Bartolomé de Elgoibar: a la mejor hembra, al mejor macho y a la mejor ganadería de la provincia. «El tercero es el más difícil de todos. Que la mejor vaca y el mejor novillo hayan sido de nuestra casa es un gran honor, pero el premio a la mejor ganadería es todavía más exigente, porque tienes que presentar un toro, una vaca y dos animales más, que escogemos los propios ganaderos, para conformar un lote potente que no esté descompensado por ninguna parte y muchas veces no es posible», cuenta Mikel Elgarresta desde Donardegi, feliz con el triple reconocimiento a su ganado.

