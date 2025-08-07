Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

La inscripción del curso de yoga se abrirá del 1 al 15 de septiembre

La presentación se efectuará en el Ayuntamiento de Urretxu, en Atención a la Ciudadanía, o de forma telemática

A. M.

URRETXU.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

El programa de yoga para mayores de 65 años de Urretxu para el curso 2025/2026 ya está listo. Dicha convocatoria se rige por lo establecido en las normas de funcionamiento del programa de yoga para mayores de 65 años.

Podrán presentarse las solicitudes del 1 al 15 de septiembre mediante el formato anexo y la presentación se efectuará en el Ayuntamiento de Urretxu, en Atención a la Ciudadanía, o de forma telemática en la web municipal, www.urretxu.eus.

El sorteo de letra, que será público, tendrá lugar el día 17 de septiembre a las 09.00 horas.

El 25 de septiembre, se publicarán en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de Urretxu la relación ordenada de plazas asignadas por clase y la lista de reserva para la cobertura de vacantes.

Sin Auzobusa en agosto

Desde el Ayuntamiento de Urretxu se informa que durante el mes de agosto se interrumpirá el servicio de Auzobusa. Dicho servicio se mantiene durante el mes de julio y se volverá a ofrecer con normalidad a partir del 2 de septiembre. Además, informan que durante este mes no estará vigente la normativa de aparcamientos del municipio, ni en las zonas limitadas de tiempo (OTA) ni en las reservadas a los vecinos y vecinas.

