Goiargi, del 1.000 aniversario de Schwarzenbruck a las fiestas de Urretxu

La vuelta de vacaciones está siendo de gran intensidad para Goiargi. Hace unos días, viajó hasta Schwarzenbruck, villa alemana de largo hermanamiento con Urretxu ... que se encuentra en plenas celebraciones del 1.000 aniversario de su fundación. Un total de 35 coralistas de Goiargi, junto a diversos músicos y dantzaris de Urretxu, tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro coral desarrollado dentro de dichas celebraciones, dando a conocer la cultura y el folclore euskaldun en ellas. Aseguran que actuar bajo el retoño del árbol de Gernika plantado en el jardín del Ayuntamiento de Schwartzenbruck fue una experiencia única.

De vuelta en Urretxu, las actuaciones continúan para el grupo, que este sábado participará en el alarde de txistularis de Lizarriturri que tendrá lugar a las 19.30 en la plaza Iparragirre y el domingo ofrecerá un kantu poteo, a partir de las 12.30 horas, tanto de repertorio euskaldun, como de temas populares de habaneras.

Inicio festivo de este viernes

Todo está dispuesto en Urretxu para dar la bienvenida a las fiestas de Santa Anastasia este viernes. La primera cita del programa será el teatro de calle 'Eutsi Ramón!' del grupo Trapu Zaharrak, que recalará a las 17.00 en la plaza Gernikako Arbola. Le seguirá la concentración de gigantes que, a las 18.00, tendrá lugar de forma simultánea en Mundo Mejor, San Martín y Pagoeta, con chocolatada para los niños incluida (en el caso de Pagoeta, en el trayecto de la calle Labeaga). A las 19.00, comenzará la kalejira de los gigantes de los tres enclaves indicados con cabezudos, trikitilaris de Secundino Esnaola y dulzaineros de Iratzarri, rumbo a la plaza Iparragirre para asistir al pregón. A las 19.30, saldrá el pasacalle de la banda de música Iparragirre Balerdi y los txistularis de Lizarriturri. A las 20.30, las jugadoras del equipo de baloncesto Goierri Aldapa ofrecerán el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. De 19.00 a 22.00, la charanga Deiadar ambientará la fiesta. A las 21.00, dará comienzo el concierto de Odei en la plaza Gernikako Arbola y a las 23.00, se celebrará el XII Festival de Hip-Hop en la misma plaza.