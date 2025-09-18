Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde y los coralistas, músicos y dantzaris que viajaron a Alemania.

Urretxu

Goiargi, del 1.000 aniversario de Schwarzenbruck a las fiestas de Urretxu

Tras actuar en la localidad alemana, se prepara para el alarde de txistularis de Lizarriturri del sábado y el kantu poteo que ofrecerá el domingo

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

La vuelta de vacaciones está siendo de gran intensidad para Goiargi. Hace unos días, viajó hasta Schwarzenbruck, villa alemana de largo hermanamiento con Urretxu ... que se encuentra en plenas celebraciones del 1.000 aniversario de su fundación. Un total de 35 coralistas de Goiargi, junto a diversos músicos y dantzaris de Urretxu, tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro coral desarrollado dentro de dichas celebraciones, dando a conocer la cultura y el folclore euskaldun en ellas. Aseguran que actuar bajo el retoño del árbol de Gernika plantado en el jardín del Ayuntamiento de Schwartzenbruck fue una experiencia única.

