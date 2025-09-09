Organizan una concentración en contra de la sokamuturra prevista dentro del programa de las fiestas de Urretxu
Tendrá lugar el viernes, a las 19.00 horas, en la plaza Areizaga-Kalebarren, llamada por el grupo 'Animaliak aske Urretxu-Zumarraga'
El grupo 'Animaliak aske Urretxu-Zumarraga' ha organizado una concentración para mostrar su repulsa a la sokamuturra prevista dentro de las próximas fiestas de Urretxu, ... el 20 de septiembre, a las 18.30 horas, en la plazoleta de Elizalde, para mayores de 16 años.
«El Ayuntamiento de Urretxu ha decidido incluir la sokamuturra en las fiestas de este año, queremos denunciar que no es aceptable, ya que implica el sufrimiento animal», señalan. La concentración tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza Areizaga-Kalebarren. También extienden un enlace para firmar la petición 'No a la sokamuturra en fiestas de Urretxu' a través de sus páginas en las redes sociales de Facebook e Instagram.
