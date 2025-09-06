Comienza un nuevo curso en la escuela de acogida 'Urretxun Bizi Gara'

Cristina Limia Urretxu Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

La escuela de acogida 'Urretxun Bizi Gara' emprenderá su nuevo curso el próximo 26 de septiembre, convertida en un espacio de formación y encuentro ... dirigido a personas recién llegadas a Urretxu. A través de ella podrán conocer los diferentes recursos básicos disponibles en el territorio, desde los servicios sanitarios, sociales y educativos, hasta los de euskera, la cultura, trámites de extranjería, reciclaje, vivienda y búsqueda de empleo. «Todos estos conocimientos se ofrecen en coordinación con el personal técnico y agentes de la comarca. Además, al finalizar el curso, quienes participen tendrán la oportunidad de realizar prácticas en colaboración con las diferentes asociaciones de Urretxu-Zumarraga», destacan desde el Ayuntamiento, promotor de la escuela, que alcanza su duodécima edición. Sus sesiones se desarrollarán los martes y viernes, de 9.30 a 12.00, en la casa de cultura de Urretxu, desde el citado 26 de septiembre hasta el 28 de noviembre. «El alumnado recibirá 45 horas de clase totalmente gratuitas en forma de conferencias, excursiones, visitas y talleres», detallan. La escuela se enmarca dentro del II. Plan de Diversidad y Convivencia de Urretxu con el objetivo de impulsar la riqueza intercultural de la comunidad y construir espacios de encuentro y cuenta con el apoyo de la Mesa de Diversidad y Convivencia.

Inscripción gratuita Para participar este curso tan especial es necesaria la inscripción. La matrícula es gratuita y se puede formalizar llamando a la dinamizadora de Diversidad y Convivencia del Ayuntamiento al 693 900 568 (Oihana).

