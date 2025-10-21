Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

Cinefórum sobre sexualidad más allá de los 65 años con el Foro +65

Tendrá lugar este jueves, a las 17.00 horas, en Labeaga Aretoa, con la asociación Harremanak y entrada gratuita

C. L.

Urretxu.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

El Foro +65 de Urretxu ha organizado un cinefórum y charla sobre la sexualidad más allá de los 65 años para este jueves de la mano de la asociación Harremanak. Será a las 17.00 horas, en Labeaga Aretoa. Primero se proyectará la película 'La vida empieza hoy' y tras la misma, los componentes de la asociación Harremanak crearán un espacio en el que las personas mayores podrán reflexionar sobre la sexualidad. El cinefórum y charla, como el resto de actividades de este foro, serán gratuitas. «El Foro +65 es un órgano de representación de las personas mayores de 65 años que participan en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas y actuaciones encaminadas a su bienestar. Un espacio en el que poner sobre la mesa las opiniones, necesidades y reflexiones sentidas, una oportunidad para debatir y decidir sobre cómo quieren envejecer en su entorno», recuerdan desde el Ayuntamiento.

