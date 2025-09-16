Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Burdintxo', Olentzero y Mari Domingi volverán a recibir a las familias en Mirandaola a partir de noviembre. LIMIA

Legazpi

Ya están a la venta las entradas para ver a Olentzero y Mari Domingi en Mirandaola

Los talleres empezarán el 8 de noviembre para dar respuesta a la gran demanda de todo un fenómeno de masas

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

Lo que comenzó en 2011 como una actividad sencilla en la que participaron 50 niños y niñas de Legazpi se ha ido convirtiendo en ... un fenómeno de masas que actualmente reúne alrededor de 10.000 personas en Mirandaola cada Navidad procedentes de múltiples rincones de Euskadi. Los talleres familiares organizados por la fundación Lenbur con Olentzero y Mari Domingi tienen tal demanda, que para poder darle respuesta, durante los últimos años dan comienzo a principios de noviembre. En este 2025, su fecha de inicio será el 8 de noviembre. Como de costumbre, se desarrollarán los fines de semana y festivos, con 10 turnos diarios entre las 10.00 y las 19.00 cada hora. Dado que los talleres de las 18.00 y las 19.00 tendrán lugar al anochecer, desde Lenbur recomiendan a los niños acudir con linternas para que la visita sea aún más mágica.

