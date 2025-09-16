Ya están a la venta las entradas para ver a Olentzero y Mari Domingi en Mirandaola

Lo que comenzó en 2011 como una actividad sencilla en la que participaron 50 niños y niñas de Legazpi se ha ido convirtiendo en ... un fenómeno de masas que actualmente reúne alrededor de 10.000 personas en Mirandaola cada Navidad procedentes de múltiples rincones de Euskadi. Los talleres familiares organizados por la fundación Lenbur con Olentzero y Mari Domingi tienen tal demanda, que para poder darle respuesta, durante los últimos años dan comienzo a principios de noviembre. En este 2025, su fecha de inicio será el 8 de noviembre. Como de costumbre, se desarrollarán los fines de semana y festivos, con 10 turnos diarios entre las 10.00 y las 19.00 cada hora. Dado que los talleres de las 18.00 y las 19.00 tendrán lugar al anochecer, desde Lenbur recomiendan a los niños acudir con linternas para que la visita sea aún más mágica.

De momento, la fundación ha reservado los turnos del 20 y 21 de diciembre para las familias de Legazpi. Las reservas se pueden hacer llamando al 943 73 04 28, on line a través de la web lenbur.com y la dirección de correo electrónico mirandaola@lenbur.com o acercándose a la oficina de turismo. Las entradas están a la venta al precio de 8,75 euros. Dado que el aforo es limitado, se recomienda reservar previamente. Junto a los citados turnos, entre semana la fundación también ofrecerá visitas especiales dirigidas a los centros escolares.

Los talleres de Olentzero y Mari Domingi comenzarán, como es habitual, en el Museo del Hierro Vasco, donde una cuenta cuentos les adentrará en la historia de ambos personajes, les hablará del oficio del carbonero, verán y tocarán el carbón y aprenderán cómo se construían las txondorras para su elaboración. Después, 'Burdintxo' acudirá en busca de los niños y niñas para llevarlos al encuentro con Olentzero y Mari Domingi. Una vez juntos, accederán a la ferrería de Mirandaola, donde las familias tendrán la oportunidad de entregar a los queridos personajes las cartas con las peticiones de este año, fotografiarse con ellos y degustar patxintxis y castañas asadas en el tamboril.

Planes complementarios

Junto a ello, habrá otras actividades complementarias para las familias. Una de ellas será la 'Escuela de abuelos', con materiales antiguos como plumillas, tinteros, libros, escritorios... y juegos de entonces. La otra invitación se traslada hasta el caserío Igartubeiti de Ezkio, donde conocer la vida de sus antepasados y las viejas costumbres navideñas, ver el lagar y degustar su zumo de manzana.