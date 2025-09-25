El PSE-EE destaca los avances logrados en materia de aparcamientos en Hegialde

El PSE-EE de Legazpi destaca los avances logrados en materia de aparcamiento en el barrio de Hegialde, donde están a punto de materializarse ... dos actuaciones: la habilitación de un parking en el antiguo depósito de Laubide y la construcción de un aparcamiento en los próximos meses en Urtegialde, cerca de la fuente de Urtatza. «Iniciativas que se enmarcan dentro de los avances logrados en materia de aparcamiento gracias a la labor de la ejecutiva local del PSE-EE que, junto a las vecinas y vecinos del barrio, viene demandando históricamente una solución eficaz ante la falta de aparcamientos que hay en la zona», señalan los socialistas en una nota de prensa. «El propio Plan de Movilidad Sostenible, PMUS, ya identifica Hegialde como una zona de déficit de aparcamiento. Estas actuaciones, fruto del acuerdo alcanzado con el PNV, van a permitir habilitar entre 70 y 80 plazas, algunas de ellas definitivas y otras provisionales», enumeran.

«Es más que evidente la dificultad que tienen vecinos y vecinas de la zona para encontrar una plaza de estacionamiento. Esto conlleva, en algunos casos, la ocupación irregular de aceras y en otros, dar vueltas y vueltas hasta encontrar una plaza para dejar el coche, con lo que supone un claro impacto ambiental en emisiones de gases de efecto invernadero y pérdidas de tiempo», exponen. «El objetivo de estas actuaciones es claro: dar prioridad a los peatones y liberar lo máximo posible las calles del tráfico y reducir así la polución. Son algunos de nuestros principales objetivos, como organización política, en materia de sostenibilidad», indican.

«Con la materialización del parking de Laubide y la previsión en Urtatza, los socialistas estamos cumpliendo la palabra dada a la ciudadanía y consolidando un modelo de movilidad urbana sostenible, que combina accesibilidad con una menor presión del tráfico. El compromiso es claro: trabajar en soluciones realistas que pongan a las personas en el centro de la acción política y den respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es la falta de aparcamiento en Legazpi», señalan.

Próximos objetivos

«El Ayuntamiento debe continuar dando pasos en la habilitación de aparcamiento en otras zonas como Aizkorri y Bikuña, tal y como indica el PMUS y también recogido en el plan de gestión del equipo de Gobierno para el periodo 2023-2027», concluyen.