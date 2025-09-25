Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual de las obras para la creación de un parking en el antiguo depósito de Laubide. LIMIA

Legazpi

El PSE-EE destaca los avances logrados en materia de aparcamientos en Hegialde

Pone en valor dos actuaciones a punto de ponerse en marcha: un nuevo parking en el antiguo depósito y otro en Urtegialde

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El PSE-EE de Legazpi destaca los avances logrados en materia de aparcamiento en el barrio de Hegialde, donde están a punto de materializarse ... dos actuaciones: la habilitación de un parking en el antiguo depósito de Laubide y la construcción de un aparcamiento en los próximos meses en Urtegialde, cerca de la fuente de Urtatza. «Iniciativas que se enmarcan dentro de los avances logrados en materia de aparcamiento gracias a la labor de la ejecutiva local del PSE-EE que, junto a las vecinas y vecinos del barrio, viene demandando históricamente una solución eficaz ante la falta de aparcamientos que hay en la zona», señalan los socialistas en una nota de prensa. «El propio Plan de Movilidad Sostenible, PMUS, ya identifica Hegialde como una zona de déficit de aparcamiento. Estas actuaciones, fruto del acuerdo alcanzado con el PNV, van a permitir habilitar entre 70 y 80 plazas, algunas de ellas definitivas y otras provisionales», enumeran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE destaca los avances logrados en materia de aparcamientos en Hegialde

El PSE-EE destaca los avances logrados en materia de aparcamientos en Hegialde