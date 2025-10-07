El PSE-EE celebra la integración de Legazpi en la alianza global de lucha contra el cambio climático Desde agosto Legazpi forma parte del pacto 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy'

Cristina Limia Martes, 7 de octubre 2025, 10:29

El PSE-EE pone en valor la reciente entrada del municipio en el denominado 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy' referente en la lucha contra el climático y la transición energética a nivel mundial. «El grupo socialista de Legazpi, desde su labor en el equipo de Gobierno municipal, ha impulsado la inclusión del municipio en la mayor coalición mundial de ciudades y gobiernos locales que, de forma voluntaria, se comprometen a combatir el cambio climático y promover una sociedad baja en carbono y resiliente. Gracias a ello, desde agosto de este año Legazpi forma parte ya del prestigioso pacto 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy'», enuncian los socialistas en una nota de prensa.

Señalan que en la actualidad hay más de 13.000 ciudades en todo el mundo unidas a este compromiso. «Legazpi ha pasado a ser uno de los 15 municipios de Euskadi en formar parte de la iniciativa, y concretamente uno de 5 de Gipuzkoa junto a Donostia, Irun, Errenteria y Eibar», citan.

«Gracias al trabajo realizado, nuestro municipio se ha convertido en un referente en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Debemos de tener una mirada atenta sobre estos impactos, garantizando la equidad y la inclusión. Solo podemos concebir una transición que sea justa, inclusiva y respetuosa con los ciudadanos del mundo y con los recursos de nuestro planeta», sostienen.

Objetivos del pacto

Detallan que el pacto tiene con objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio en al menos el 55% para 2030, un propósito que va más allá de lo exigido por las diferentes legislaciones. «Además, se asumen otros compromisos, como establecer objetivos a medio y largo plazos alineados con la UE y España para lograr que en 2050 ciudades descarbonizadas y resilientes y con acceso a energía asequible, segura y sostenible; promover la participación activa de la ciudadanía, empresas y gobiernos en la transformación social y económica; actuar de forma conjunta y urgente mediante planes de acción con seguimiento e informes periódicos y fomentar la creación de redes de cooperación entre municipios de Europa y del mundo para inspirarse mutuamente y ampliar el movimiento del Pacto Global», enumeran.

«Hay que recordar que, para dar respuesta a este reto, el departamento de Desarrollo Sostenible liderado por Óscar Valbuena ya ha elaborado un Plan Integrado de Clima y Energía que recoge 5 proyectos estratégicos y 70 acciones, de aplicación para el periodo 2024-2030», apuntan.

«Por último, queremos reconocer el esfuerzo realizado por el departamento y el cuerpo técnico del Ayuntamiento en esta materia, trabajo que va a ser destacado a lo largo del mes de octubre en diferentes actos que se van a llevar a cabo tanto en el Parlamento Europeo como a nivel de Euskadi», indican.