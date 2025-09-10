Presentación de la nueva imagen corporativa de Legazpi

C.L. LEGAZPI. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentará este jueves por la tarde la nueva imagen corporativa de Legazpi en un acto que se celebrará en la Azoka y estará abierto a toda la ciudadanía. A las 18.30 habrá juegos para niños con Sorgintxulo y a las 19.00 se realizará la presentación oficial, conducida por Ane Beloki. Intervendrán el alcalde Eric Gálvez, el profesional de diseño gráfico y miembro del jurado del concurso de la imagen corporativa David Guerreiro y el autor de dicha imagen Gorka Gómez. Le seguirán un cierre artístico de la mano de la propia Ane Beloki, Jesús Castillejo al clarinete y Ainhoa Enatarriaga al piano y una pequeña sorpresa para los asistentes.