El parque de agua de San Ignacio, refugio climático subvencionado por la Diputación

A punto de finalizar su segundo verano refrescando a los niños y niñas, el parque de chorros de agua de San Ignacio recibió este ... jueves la visita del diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, quien junto a la directora foral de Administración Ambiental, Gloria Vázquez, el alcalde de Legazpi, Eric Gálvez, y el concejal de Desarrollo Sostenible y Transición Energética del Ayuntamiento, Óscar Valbuena, puso en valor la función de esta instalación como refugio climático y destacó la apuesta realizada por el ente foral para la creación de este tipo de equipamientos «hacia la adaptación de los municipios a la crisis climática con espacios diseñados para ofrecer a la ciudadanía lugares refrescos, juego y protección ante episodios de calor extremo».

En el caso del parque de agua de San Ignacio, el proyecto ha recibido una subvención de 35.000 euros del departamento de Sostenibilidad de la Diputación dentro de la línea de ayudas destinadas a los ayuntamientos guipuzcoanos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Una convocatoria que cuenta con un presupuesto total de 230.000 euros. «Los refugios climáticos son una respuesta justa, eficaz y cercana para proteger a quienes más lo necesitan. Contribuyen a construir un territorio resiliente, inclusivo y preparado para afrontar los impactos del cambio climático», destacó José Ignacio Asensio.

«Este proyecto, con una inversión total de alrededor de los 230.000 euros más IVA, tiene su origen en una propuesta ciudadana surgida de los presupuestos participativos de la legislatura anterior y que en la actual se ha hecho realidad, dando respuesta a esa demanda popular. La elección de la ubicación también se resolvió mediante un proceso participativo, en el que la ciudadanía optó por la propuesta de San Ignacio entre las dos alternativas técnicamente viables», rememoró Eric Gálvez.

«Desde entonces, y por segundo verano consecutivo, las y los legazpiarras han podido disfrutar de este espacio que, además de funcionar como un auténtico refugio climático, se ha consolidado como un punto de encuentro y bienestar en los días más calurosos», valoró el alcalde. Cabe recordar que el parque de agua cuenta con catorce chorros y juegos distribuidos en dos zonas diferenciadas: una para bebés más protegida del sol y otra para mayores con elementos dinámicos y atractivos. Funciona con un sistema de circuito cerrado que permite un consumo responsable de agua y se integra en el entorno verde del barrio de San Ignacio. El primer edil agradeció la aportación de 35.000 euros realizada por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación para sacar adelante este proyecto.

Red local de refugios

«Este parque de chorros es el primero de los refugios climáticos de una red local que pretendemos desarrollar en los próximos meses, en colaboración con la agencia de desarrollo comarcal Uggasa y la participación ciudadana a través del Foro Klima 2030 y la Agenda 2030 escolar. Además, contará con un sistema de alerta. Se trata de una de las 70 acciones incluidas en el Plan Municipal de Clima y Energía aprobado recientemente por el Equipo de Gobierno para lograr la neutralidad climática en 2050 y, al mismo tiempo, garantizar una transición justa a la sociedad ante los efectos del cambio climático», señaló Óscar Valbuena.