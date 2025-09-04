Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eric Gálvez, José Ignacio Asensio, Óscar Valbuena y Gloria Vázquez en la visita realizada al parque de agua.

Legazpi

El parque de agua de San Ignacio, refugio climático subvencionado por la Diputación

La instalación fue visitada por José Ignacio Asensio; el departamento foral de Sostenibilidad dirigió una ayuda de 35.000 euros a su puesta en marcha

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

A punto de finalizar su segundo verano refrescando a los niños y niñas, el parque de chorros de agua de San Ignacio recibió este ... jueves la visita del diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, quien junto a la directora foral de Administración Ambiental, Gloria Vázquez, el alcalde de Legazpi, Eric Gálvez, y el concejal de Desarrollo Sostenible y Transición Energética del Ayuntamiento, Óscar Valbuena, puso en valor la función de esta instalación como refugio climático y destacó la apuesta realizada por el ente foral para la creación de este tipo de equipamientos «hacia la adaptación de los municipios a la crisis climática con espacios diseñados para ofrecer a la ciudadanía lugares refrescos, juego y protección ante episodios de calor extremo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El parque de agua de San Ignacio, refugio climático subvencionado por la Diputación

El parque de agua de San Ignacio, refugio climático subvencionado por la Diputación