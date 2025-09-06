Legazpi, paraíso de quesos, ovejas y pastores

Cristina Limia Legazpi Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Fiel a la cita de cada primer domingo de septiembre, Legazpi recibirá el día 7 con alfombra roja a lo más granado del mundo ... del pastoreo del territorio. El Artzain Eguna de Gipuzkoa traerá la esencia y la tradición del oficio al epicentro de la localidad, pero también novedades. Una de ellas será la sesión de cocina 'showcooking' que tendrá lugar a las 11.15 horas, de la mano de la cocinera Ane Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru. Juntas prepararán pintxos con carne de oveja ante el público, darán recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo de producto y repartirán los pintxos elaborados y las recetas de los mismos, que contendrán un número con el que participar en el sorteo de picadillo de carne de oveja. Otra de las novedades será el cambio de ubicación de la exposición de ovejas, que se situará en el paso comprendido entre el Ayuntamiento y la parroquia al resguardo de la sombra.

La fiesta abrirá sus puertas a las 10.00 horas en las inmediaciones de la plaza. A las 10.45 arrancará el 41ª Concurso de Queso de Gipuzkoako Artzai Gazta, con nueve participantes. A las 11.00, darán comienzo la cata de queso popular y el taller de elaboración de queso para niños y jovencitos de Izaro Osinalde. A esa misma hora, la banda irrumpirá en la feria con una kalejira. A las 11.30, comenzará la feria de sidra con seis puestos. Junto a este producto, habrá ocasión de disfrutar de nueve puestos de queso y dos de miel. A las 12.15, habrá una exhibición de esquileo de ovejas, cuyos participantes, Ipar Arrinda y Mikel Etxebarria, acudirán al campeonato del mundo. También habrá doce puestos de artesanías y juegos infantiles de herri kirolak. A las 13.00, llegarán los homenajes y a las 13.30, los premios. A las 14.30, se celebrará la comida popularen en el restaurante Aitxuri y a las 17.30, comenzará el 56º Campeonato de Perros Pastor de Gipuzkoa en el prado de Urtatza.

