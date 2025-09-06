Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se repite el 'photocall del Artzain Eguna' con el sorteo de una comida. LIMIA

Legazpi

Legazpi, paraíso de quesos, ovejas y pastores

El Artzain Eguna reúne este domingo a la flor y nata del oficio con premios, homenajes y numerosos puestos de alimentación y artesanía

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:56

Fiel a la cita de cada primer domingo de septiembre, Legazpi recibirá el día 7 con alfombra roja a lo más granado del mundo ... del pastoreo del territorio. El Artzain Eguna de Gipuzkoa traerá la esencia y la tradición del oficio al epicentro de la localidad, pero también novedades. Una de ellas será la sesión de cocina 'showcooking' que tendrá lugar a las 11.15 horas, de la mano de la cocinera Ane Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru. Juntas prepararán pintxos con carne de oveja ante el público, darán recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo de producto y repartirán los pintxos elaborados y las recetas de los mismos, que contendrán un número con el que participar en el sorteo de picadillo de carne de oveja. Otra de las novedades será el cambio de ubicación de la exposición de ovejas, que se situará en el paso comprendido entre el Ayuntamiento y la parroquia al resguardo de la sombra.

