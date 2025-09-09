Legazpi, escenario del reto 'Korosting 24 ordu' de viernes a sábado

C. L. legazpi. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Legazpi acogerá de viernes a sábado una original actividad de trail: la 'Korosting 24 ordu', organizada por Korosti Trail con la colaboración del Ayuntamiento. Partirá a las 13.00 horas del viernes, desde la plaza Euskal Herria. «Se trata de una actividad original que propone subir y bajar Korosti en 24 horas seguidas, por turnos y de uno en uno. La iniciativa no tiene un carácter competitivo, busca fomentar la participación, el compañerismo y el disfrute de la montaña en un ambiente coloquial. No se trata de una carrera de montaña, sino de una actividad amistosa», explican.

Los interesados en participar en ella pueden apuntarse enviando un correo a la dirección legazpitrailagunak@ gmail. com. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta que se complete la lista de participantes.

El reto finalizará el sábado, a las 13.00 horas, en la plaza Euskal Herria, convertida tanto en el punto de salida como de llegada.

Desde la organización animan a la ciudadanía «a sumarse a esta experiencia deportiva única y disfrutar de dos días diferentes en torno a los preciados parajes de Korosti».