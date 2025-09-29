Legazpi Auzoetatik continúa con nuevas sesiones en los barrios

El proceso participativo Legazpi Auzoetatik sigue adelante, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de colaborar en la mejora de su municipio. Las próximas sesiones, abiertas ... a toda la ciudadanía, se celebrarán hasta finales de año, permitiendo a los asistentes compartir ideas, proponer iniciativas y contribuir a la toma de decisiones que afecten a sus barrios.

Todas las sesiones se llevarán a cabo los jueves a las 18.00 horas en diferentes barrios y cada una concluirá con un pequeño picoteo para fomentar la convivencia y el diálogo entre los participantes.

La próxima cita será en Telleriarte el 2 de octubre, donde en esta sesión, el Ayuntamiento presentará el plan que está redactando para mejorar el ámbito de Mirandaola. El 30 de octubre la reunión se celebrará en San Ignazio. La fecha para la reunión de los vecinos del centro será el 27 de noviembre y la de Laubide - San Juan, el 18 de diciembre.

Las sesiones contarán con la presencia de representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, quienes estarán a disposición de las personas asistentes para escuchar propuestas y resolver dudas. «Es una oportunidad única para interactuar directamente con quienes gestionan y desarrollan los proyectos que impactan en nuestro pueblo», subrayan desde el consistorio.

Plan de Mirandaola

En relación al plan de mejora del ámbito de Mirandaola, el Ayuntamiento subraya que se ha previsto un proceso participativo específico para recoger las aportaciones de la ciudadanía. Durante la sesión de Telleriarte se presentarán los objetivos de dicho plan y el proceso de participación que tendrá lugar próximamente. «Así, todos los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de implicarse de manera más profunda en el futuro de esta área.

Nueva cita de los donantes

La unidad móvil del banco de sangre de Gipuzkoa tiene una nueva cita este martes, en la casa de cultura Zelai Arizti, de 16.30 a 20.15 horas. Las personas que deseen donar sangre deberán concertar su cita previamente, bien llamando al número de teléfono 943007885, bien a través de la página web www.gotatanta.eus.

En la sesión de este martes tendrán también a la venta la lotería de Navidad con el número 80560.