Intensa despedida de las fiestas de Santikutz Txiki

Las fiestas de Santikutz Txiki se despiden este domingo con una decena de propuestas para todas las edades. A las 9.00, arrancará el ... 18º Rally Digital Memorial Batis Goikoetxea (inscripciones de 9.00 a 10.00 en la casa de cultura). También a las 9.00, los txistularis de Goiz Deia ofrecerán su habitual kalejira por las calles del centro. A las 10.00, dará comienzo una tirada provincial de bolos en Danantzako. A partir de esa misma hora, aquellos que suban a Korosti podrán reponer fuerzas con el hamaiketako servido por el Ayuntamiento en la cima. A las 10.30, será oficiada una misa al pie de su cruz y a las 11.15, dará comienzo una pequeña romería con los txistularis de Goiz Deia. De 11.00 a 14.00, habrá juegos de cajas de puzzles, rompecabezas 3D y exposición y puesta en funcionamiento de impresoras 3D en la plaza para niños, jóvenes y adultos. A las 13.00, habrá oportunidad de disfrutar del espectáculo teatral musicalizado 'Les Kermess del Vermut' con piezas clásicas internacionales en Kale Nagusia. A las 17.30, tendrá lugar la función infantil 'Mugi zaitez!' de Txulalai (antes Kantu Kolore) en la plaza Euskal Herria y a las 19.00, la banda de música de Legazpi saldrá en kalejira por el centro.

