Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Legazpi

Intensa despedida de las fiestas de Santikutz Txiki

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

Las fiestas de Santikutz Txiki se despiden este domingo con una decena de propuestas para todas las edades. A las 9.00, arrancará el ... 18º Rally Digital Memorial Batis Goikoetxea (inscripciones de 9.00 a 10.00 en la casa de cultura). También a las 9.00, los txistularis de Goiz Deia ofrecerán su habitual kalejira por las calles del centro. A las 10.00, dará comienzo una tirada provincial de bolos en Danantzako. A partir de esa misma hora, aquellos que suban a Korosti podrán reponer fuerzas con el hamaiketako servido por el Ayuntamiento en la cima. A las 10.30, será oficiada una misa al pie de su cruz y a las 11.15, dará comienzo una pequeña romería con los txistularis de Goiz Deia. De 11.00 a 14.00, habrá juegos de cajas de puzzles, rompecabezas 3D y exposición y puesta en funcionamiento de impresoras 3D en la plaza para niños, jóvenes y adultos. A las 13.00, habrá oportunidad de disfrutar del espectáculo teatral musicalizado 'Les Kermess del Vermut' con piezas clásicas internacionales en Kale Nagusia. A las 17.30, tendrá lugar la función infantil 'Mugi zaitez!' de Txulalai (antes Kantu Kolore) en la plaza Euskal Herria y a las 19.00, la banda de música de Legazpi saldrá en kalejira por el centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intensa despedida de las fiestas de Santikutz Txiki