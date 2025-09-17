Ibon Alzelai toma el relevo de Edurne González al frente de EH Bildu en Legazpi

Ibon Alzelai ha tomado el relevo de Edurne González al frente de EH Bildu en Legazpi, pasando la segunda a formar parte del equipo de ... trabajo del partido en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

«Se trata de un nuevo reto que afronto con gran ilusión, he conocido de cerca la gestión municipal y ahora intentaré seguir aportando desde Gipuzkoa», manifiesta Edurne González en un comunicado emitido desde la agrupación legazpiarra. «En las elecciones municipales de 2023 EH Bildu obtuvo la victoria en Legazpi, logrando el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, desde entonces, nuestra actividad municipal se ha centrado en escuchar y responder a las necesidades de los vecinos y dentro del trabajo realizado en estos dos primeros años de legislatura caben destacar importantes iniciativas», señala. «Hemos propuesto un sistema progresivo de bonificaciones en las ordenanzas fiscales para impulsar una fiscalidad mas justa. A partir de las alegaciones al documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana, hemos elaborado una propuesta para revitalizar los locales vacíos. En materia de movilidad, hemos llevado a cabo diversas iniciativas para que el autobús GO07 a Donostia parta desde Legazpi y presentamos una propuesta para mejorar la seguridad entre Telleriarte-Brinkola. En el ámbito deportivo, planteamos subvenciones para fomentar el uso del euskera, la inclusión de la perspectiva de género en infraestructuras y un acceso directo a las gradas del polideportivo», menciona.

«Cabe recordar también que en 2023 se puso en marcha el Servicio de Orientación Deportiva, solicitado reiteradamente por EH Bildu», enuncia Edurne González, que continuará formando parte de la agrupación legazpiarra como una de sus cinco concejales en el Ayuntamiento, en adelante, sin liberar.

Alzelai, liberado de la oposición

Ibon Alzelai será el liberado de la oposición en el consistorio a partir de ahora. «Seguiremos trabajando para mejorar la vida de los legazpiarras y en favor de una sociedad más igualitaria con eficacia, rigor y seriedad», trasladan desde la agrupación legazpiarra. «Estamos especialmente preocupados por la operación urbanística a realizar en la zona de la papelera, creemos que es necesario que el Ayuntamiento adquiera la totalidad del terreno y posteriormente, firme un convenio con Lenbur», indica Ibon Alzelai.

«Nos preocupa, igualmente, la negativa recibida del Gobierno Municipal a colaborar en la negociación de los Presupuestos del Ayuntamiento de 2025, creemos que, para afrontar los retos que tiene Legazpi en los próximos años es necesaria una relación de colaboración», expone.

«En ese camino, la vivienda, el reto de los cuidados y el reto ecosocial serán las prioridades de EH Bildu. La definición y el desarrollo del sistema de cuidados es vital. Seguir avanzando desde una perspectiva ecosocial, con propuestas en energía, desarrollo del medio rural y comercio local es otro de los objetivos importantes», reseña.

Desde EH Bildu de Goierri Garaia han valorado «muy positivamente que un miembro de la comarca como Edurne González participe en el equipo de trabajo de las Juntas Generales», así como el «paso al frente dado por Ibon Alzelai en la política municipal».