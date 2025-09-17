Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edurne González e Ibon Alzelai, quien toma las riendas de la agrupación municipal de EH Bildu en Legazpi.  

Ibon Alzelai toma el relevo de Edurne González al frente de EH Bildu en Legazpi

La hasta ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento pasa a formar parte del equipo de trabajo del partido en las Juntas Generales

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:54

Ibon Alzelai ha tomado el relevo de Edurne González al frente de EH Bildu en Legazpi, pasando la segunda a formar parte del equipo de ... trabajo del partido en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

