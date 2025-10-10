Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El centro de Legazpi volverá a acoger toda una fiesta deportiva en torno a la Korosti Trail. LIMIA

Legazpi

Gran día del 50 aniversario de Sustraiak, Semana cultural de La Bellota y Korosti Trail

El fin de semana se presenta repleto de actividades culturales y deportivas en Legazpi

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Comenta

La fiesta del 50 aniversario del grupo de baile Sustraiak, el comienzo de la Semana cultural del centro extremeño La Bellota y la carrera ... de montaña Korosti Trail protagonizan la agenda del fin de semana en Legazpi.

