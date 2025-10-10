Gran día del 50 aniversario de Sustraiak, Semana cultural de La Bellota y Korosti Trail

La fiesta del 50 aniversario del grupo de baile Sustraiak, el comienzo de la Semana cultural del centro extremeño La Bellota y la carrera ... de montaña Korosti Trail protagonizan la agenda del fin de semana en Legazpi.

Sustraiak ofrecerá este sábado su gran espectáculo 'Mende erdi herria dantzan jarriz', a las 12.00 horas, en el frontón Urbeltz, habiéndose agotado las 500 entradas gratuitas distribuidas para el evento. Participarán en el mismo muchas de las personas que han formado parte del grupo durante estos 50 años, dándose cita sobre el escenario más de 200 dantzaris de diferentes generaciones junto a diversos músicos. Representarán bailes que han tenido una gran importancia en la trayectoria del grupo, todos ellos de manera mixta, como muestra de la labor desarrollada por Sustraiak en la recuperación de las danzas guipuzcoanas, la igualdad, el impulso a los campeonatos de baile y la formación.

Antes y después del gran festival, realizarán diversas actividades de ambiente festivo en el pueblo. A las 10.00 horas, tendrá lugar el encuentro de los dantzaris y músicos del festival en el local de Sustraiak, desde donde a las 11.15, emprenderán una kalejira hasta Urbeltz para dar inicio al festival a las 12.00. Después, se celebrará una comida entre los participantes del festival y personas vinculadas a la historia de Sustraiak en la Azoka, con sobremesa amenizada por Maikiño DJ.

Desde Sustraiak dan las gracias a todos los participantes y colaboradores que harán posible este festival, así como al público por su cálida acogida llenando el aforo de Urbeltz. A este respecto, reseñan a los espectadores que el frontón abrirá sus puertas a las 11.30 para que puedan ir acomodándose, bajo el objetivo de que a las 11.55 todo el mundo esté ya sentado y el espectáculo pueda dar comienzo con puntualidad a las 12.00.

Semana Cultural de La Bellota

También son días especiales para el centro extremeño La Bellota, que del día 10 al 19 celebra su Semana cultural. Dio comienzo este viernes, con un 'vino de honor' y lunch y continuará este sábado con la celebración del Día del niño, para quienes habrá juegos infantiles, concursos y merienda a partir de las 17.00. Este domingo participarán en el taller de piñatas del Centro Social a las 15.30, el lunes realizarán un taller de ganchillo a las 17.00, el martes disputarán un campeonato de cuatrola a las 17.00, el miércoles realizarán un campeonato de tute a las 17.00, el jueves llevarán a cabo un torneo de dominó a las 17.00, el viernes prepararán una caldereta de cordero a las 17.00, para servirá el sábado, a partir de las 10.00, dentro del Día Intercultural de Legazpi. Para finalizar, el domingo, 19 de octubre, a las 17.00, celebrarán la entrega de premios de los diferentes campeonatos desarrollados durante la semana.

Korosti Trail

La segunda edición de la carrera de montaña Korosti Trail será otro de los grandes atractivos del fin de semana. Este sábado calentará motores con talleres de equilibrio para todas las edades y el espectáculo 'Oreka Aire Ikuskizuna' de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza. El domingo, la plaza será el punto de salida y llegada de la prueba, a la que se han inscrito 480 personas. A las 9.30, tomarán la salida los participantes del recorrido largo y a las 10.00, los del corto. A partir de las 11.00, habrá hinchables, talogilles y diferentes puestos en las inmediaciones de la plaza y a las 13.30, se procederá la entrega de premios.