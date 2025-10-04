Estreno del aparcamiento en el antiguo depósito de Urtatza

C.L. LEGAZPI. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El nuevo aparcamiento provisional situado en el antiguo depósito de Urtatza ya está en marcha, con capacidad para 44 turismos y uso gratuito a fin de dar una respuesta inmediata a la falta de estacionamiento existente en la zona. Desde el consistorio recalcan que está destinado únicamente a coches, por lo que no se permitirá estacionar furgonetas, caravanas, ni camiones, dado que su peso podría deteriorar el firme. El espacio, cedido por la empresa propietaria Lurkide S.L., permanecerá abierto durante los próximos años hasta que se lleve a cabo un posible desarrollo del ámbito. «Desde el consistorio queremos agradecer la predisposición y las facilidades ofrecidas por la empresa para posibilitar esta solución», transmite el alcalde, Eric Gálvez. «Esta iniciativa surgió fruto de la escucha activa y del análisis de la situación, ya que una de las principales demandas de los vecinos de la zona era el aparcamiento. Ante ello, contacté con el propietario del terreno, que ha cedido su uso de manera gratuita. El Ayuntamiento ha asumido las labores de acondicionamiento, con una inversión de 50.000 euros. Dentro de este proceso, además, se plantará hierba en el muro de contención de tierra de gran tamaño que ha quedado, con el fin de mejorar la estética y naturalizar el entorno», da cuenta el primer edil, también responsable del área de obras. «Con este nuevo aparcamiento se da respuesta a dos problemas: al del propio aparcamiento con 44 estacionamientos más y a la necesidad de liberar zonas hasta ahora ocupadas permitiendo afrontar otros retos urbanísticos», indica.

El concejal de Movilidad, Josu Galilea, ha añadido que este aparcamiento provisional no es una solución definitiva, pero sí un paso inmediato y necesario para aliviar la presión en una de las zonas con mayor dificultad de estacionamiento. «En esta línea y a fin de continuar mejorando la movilidad en todo el municipio, próximamente también pondremos en marcha soluciones para el aparcamiento en las zonas de Aizkorri y Bikuña, ya que además de las necesidades existentes actualmente, hay que recordar que en los próximos meses comenzará la obra de Aizkorri Kalea», menciona Josu Galilea.

En paralelo, el consistorio tiene ya listo el proyecto de Urtegialde, frente a la fuente de Urtatza, donde espera licitar e iniciar las obras en los próximos meses. «Este aparcamiento añadirá 33 plazas adicionales en el barrio. Tras varias reuniones con la empresa propietaria, el alcalde alcanzó un acuerdo por el que el único gasto municipal será el pago del IBI anual, que asciende a 387,21 euros», informan.