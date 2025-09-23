Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Emotivo brindis del club de balonmano La Salle en la multitudinaria comida celebrada el sábado, en la Azoka.

Legazpi

El club de balonmano La Salle vistió de rojo Legazpi

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

Partidillos entre las distintas generaciones del club de balonmano La Salle Legazpi, una comida entre 275 de sus componentes, la presentación de los equipos ... de la nueva temporada y los conciertos de Emaion y Akerren Seinale hicieron del 'Eskubaloi Eguna' toda una fiesta el sábado en Legazpi. «Entre todos formamos una gran marea roja que representó a la perfección la pasión por el balonmano y la esencia de nuestro club, que junto al deporte y sus valores, es comunidad y es unión», señalan orgullosos. Emprenden la temporada con 9 equipos: el sénior masculino de 2ª Nacional Laubide Jatetxea, el sénior femenino de 1ª Territorial Zurizurigroup, los dos seniors masculinos de 2ª Territorial Lurkide y Karibe Zaharra, el cadete femenino Zuritex, el cadete masculino Karibe Berri, los dos infantiles femeninos US Akademia y Tic Akademia y el infantil masculino Goiherri Jatetxea.

