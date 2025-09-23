El club de balonmano La Salle vistió de rojo Legazpi

LegazpiEl club de balonmano La Salle vistió de rojo Legazpi
Legazpi
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31
Partidillos entre las distintas generaciones del club de balonmano La Salle Legazpi, una comida entre 275 de sus componentes, la presentación de los equipos ... de la nueva temporada y los conciertos de Emaion y Akerren Seinale hicieron del 'Eskubaloi Eguna' toda una fiesta el sábado en Legazpi. «Entre todos formamos una gran marea roja que representó a la perfección la pasión por el balonmano y la esencia de nuestro club, que junto al deporte y sus valores, es comunidad y es unión», señalan orgullosos. Emprenden la temporada con 9 equipos: el sénior masculino de 2ª Nacional Laubide Jatetxea, el sénior femenino de 1ª Territorial Zurizurigroup, los dos seniors masculinos de 2ª Territorial Lurkide y Karibe Zaharra, el cadete femenino Zuritex, el cadete masculino Karibe Berri, los dos infantiles femeninos US Akademia y Tic Akademia y el infantil masculino Goiherri Jatetxea.
