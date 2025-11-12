Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carátula de la obra que se ofrecerá esta mes en Kultur Etxea.

Legazpi

El ciclo Música y Artes Escénicas trae la ópera 'Admeto, re di Tessaglia'

La obra se ofrecerá en dos partes, los miércoles 19 y 26 de noviembre en Kultur Etxea

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

En noviembre la ópera será la protagonista del ciclo Música y Artes Escénicas en DVD con la proyección de la obra 'Admeto, re di ... Tessaglia' en dos partes, el 19 y 26 de noviembre en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a partir de las 18.30 horas.

