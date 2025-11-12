El ciclo Música y Artes Escénicas trae la ópera 'Admeto, re di Tessaglia'

LegazpiEl ciclo Música y Artes Escénicas trae la ópera 'Admeto, re di Tessaglia'
La obra se ofrecerá en dos partes, los miércoles 19 y 26 de noviembre en Kultur Etxea
Legazpi
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50
En noviembre la ópera será la protagonista del ciclo Música y Artes Escénicas en DVD con la proyección de la obra 'Admeto, re di ... Tessaglia' en dos partes, el 19 y 26 de noviembre en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a partir de las 18.30 horas.
'Admeto, re di Tessaglia' es una ópera de tres actos escrita para la Real Academia de Música, con música compuesta por George Frideric Handel, y un libreto en italiano preparado por Nicola Haym.
La historia se basa en parte en Alcestis de Eurípides. La primera actuación de la ópera fue en el Haymarket Theatre de Londres el 31 de enero de 1727. El reparto original incluía a Faustina Bordoni como Alcestis y Francesca Cuzzoni como Antigona.
Es destacable el cambio que trajo el alemán Handel en la ópera seria italiana, pues se enfocó abrumadoramente en arias solistas para los cantantes virtuosos (componía y contrataba con esta visión). Su soprano estrella era Francesca Cuzzoni, y para aumentar el interés de la audiencia, los directores decidieron importar a otra cantante célebre de Italia,la soprano Faustina Bordoni, de modo que las óperas no tendrían una sino dos señoras principales en el escenario.
La ópera 'Admeto' tuvo mucho éxito en sus primeras actuaciones. Sin embargo, la presencia de dos prima donnas en las óperas londinenses había creado facciones de partidarios muy partidistas de una u otra señora, y algunas actuaciones fueron interrumpidas por silbidos y llamadas fuertes por partidarios de una de las sopranos estrella cada vez que la otra estaba cantando, creando escándalo público.
Quien quiera el folleto en papel con los pormenores de la obra que se ofrecerá, lo encontrará a la entrada de la sala.
