Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Musika eta umorea uztartuko ditu 'Aztia' lanak Latxartegi Aretoan.

Legazpi

'Aztia' kontzertu dramatizatua urriaren 3an, Latxartegi Aretoan

Don Inorrez eta Metrokoadroka sormen Laborategiaren eskutik, sarrerak dagoeneko salgai daude

El Diario Vasco

Legazpi

Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:53

'Aztia' kontzertu dramatizatua izango da urriaren 3ean Legazpin, Don Inorrez eta Metrokoadroka sormen Laborategiaren eskutik. Latxartegi Aretoan izango da hitzordua 20:00etan. Sarreran dagoeneko salgai daude.

2023ko urte amaieran Imanol Ubedak eta Karlos Aranceguik osatzen duen Don Inorrez musika taldeak proposamena egin zion Oier Guillani: disko berri baterako hitzak topatzea. Horretarako, letrak osatzeko ez ohiko prozesu bat abiatzea erabaki zuten: antzerkian oinarritzea disko oso bat sortzeko. Hala, Aztia bakarrizketa idatzi zuen berariaz Guillanek, eta hitz horietatik abiatuta disko osoa konposatu zuten Don Inorrezekoek. Hala, Cadizen Paco Locorekin grabatu ostean, urtarrilean plazaratu zen lan berria.

Ondoren, material berria lengoaia eszenikora egokitzeko apustua egin zuten Metrokoadroka kolektiboarekin. Aztia emanaldia otsailaren 8an estreinatu zen Donostiako Lugaritz kultur etxean. Emanaldian Imanol Ubedaren ahotsa eta gitarra eta Karlos Aranceguiren perkusioa Fernando Neira baxu jolearekin egin dute bat. Haien alboan Oier Guillanek dramatizatu du antzerki bakarrizketa ahotsez, eta Ainhoa Alberdik pertsonaia gorpuztu du butoh dantzaren bitartez. Idoia Beratarbide izan da proiektuko zuzendari artistikoa eta iruditeria osoaren sortzailea.

Hauxe dio sinopsiak: «Aztiak zoriontasunaren inguruko mintegi bat antolatu du, 'Zoriontasuna hasiera bat besterik ez da' leloarekin. Bertan 'autolaguntzaz' mintzatuko da, zirikatzaile, baina ezkutuan 'auzolaguntza' izango du xede. Jendartean deslilura eta desesperantza nagusitzen ari direla dirudien garaiotan, des-deslilura aldarrikatuko du Aztiak, hasiera oro zerbaiten amaiera izan daitekeen itxaropenarekin».

Oholtza gainean umorea eta kontzertu giroa izango dira nagusi, musika, antzerki bakarrizketa eta butoh dantza uztartuta.

Sarrerak aurrez salgai, https:// latxartegisarrera.sacatuentrada.es/ loturan. Sarrerarik geratzen bada, urriaren 3an bertan, aretoko leihatilan jarriko dira 19:00etan. Sarreren prezioa: 10 eurokoa izango da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Aztia' kontzertu dramatizatua urriaren 3an, Latxartegi Aretoan

&#039;Aztia&#039; kontzertu dramatizatua urriaren 3an, Latxartegi Aretoan