La hermana de Mitxel Badiola junto a otros allegados y miembros del Urola han asistido a la aprobación de la nueva denominación del campo de Argixao. Limia
Zumarraga

El Ayuntamiento aprueba dar el nombre de Mitxel Badiola al campo de fútbol de Argixao

Todos los partidos han votado a favor de la denominación oficial solicitada por el Urola, en un salón de plenos lleno de familiares y componentes del club

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:43

La Corporación Municipal de Zumarraga ha aprobado este martes por la tarde dar el nombre de Mitxel Badiola al campo de fútbol de Argixao, a ... tenor de la petición cursada por el club de fútbol Urola para tal efecto. El salón de plenos zumarragarra ha contado con una emotiva representación de familiares de Mitxel Badiola, directivos y componentes del Urola. Todos los grupos políticos han votado a favor de la propuesta, que fue tratada en el seno del club en su asamblea general ordinaria de julio como recuerdo y reconocimiento a Badiola, cuyo repentino fallecimiento, el 11 de mayo de 2024, a los 53 años de edad, causó una honda consternación en el Urola. «Fue uno de los jugadores del equipo que ascendió a Tercera División, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Urola, ejerció de entrenador y de coordinador del club y siempre mantuvo un estrecho vínculo con el mismo, pero sobre todo, Mitxel Badiola fue una persona de grandes valores humanos, humilde y trabajadora», exponía el Urola en su decisión de realizar esta petición al Ayuntamiento para su análisis y aprobación, paso necesario al tratarse de unas instalaciones municipales.

