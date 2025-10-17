Más de 200 familias y pequeños negocios autoconsumen energía solar con la TEK Legazpi

Más de 200 familias y pequeños negocios ya autoconsumen energía solar en el municipio gracias a la TEK Legazpi, «un proyecto comunitario que avanza ... con fuerza hacia un modelo energético más sostenible y cercano», destacan desde esta comunidad energética local.

En la primera fase del proyecto se pusieron en marcha tres instalaciones fotovoltaicas situadas en el polideportivo de Bikuña, el antiguo local de CEIDA en Brinkola y el colegio Olamendi (antes Domingo Agirre), siendo esta última la única dotada de almacenamiento con baterías para que los socios pudieran aumentar el aprovechamiento de las placas solares.

«El éxito de la TEK Legazpi ha superado todas las expectativas, alcanzando un 98% de ocupación. Ante la gran respuesta vecinal, la Junta Directiva decidió el pasado 6 de octubre dar un paso más e instalar también baterías en las otras dos ubicaciones. Por un lado, en el local de CEIDA, cumpliendo el compromiso con las vecinas y vecinos de Brinkola y Telleriarte y, por otro lado, en el polideportivo de Bikuña, instalando además 23 kWp adicionales de placas solares», enuncian desde la comunidad energética.

«Esta decisión ha sido posible gracias al apoyo económico del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha concedido una ayuda de 55.000 euros, permitiendo así ampliar la capacidad de almacenamiento energético en todas las instalaciones», ponen en valor.

Disculpas por los retrasos

«Por otro lado, queremos pedir disculpas por el retraso en la puesta en marcha derivado de algunos contratiempos técnicos y, sobre todo, de cuestiones burocráticas con la distribuidora. En las próximas fechas, CEIDA y algunas de las plazas del polideportivo Bikuña también activarán su acceso al autoconsumo», señalan.

Recuerdan que conforman un proyecto de carácter social, que busca ser una palanca de cambio hacia un modelo energético más justo, limpio y participativo. «Nuestro objetivo es acercar la energía renovable a familias y pequeños comercios, demostrando que la colaboración local puede impulsar un futuro más verde y equitativo», señalan.