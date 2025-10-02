Veintiocho sidrerías 'regarán' el txotx popular

El calendario luce ya la hoja de octubre y con su primer sábado llega el momento de disfrutar de la feria sidrera en el ... marco del maratón de citas de Herri Eguna. Todo está preparado para que la plaza vuelva a convertirse mañana en una gran sagardotegi a cielo abierto. Veintiocho sidrerías procedentes de catorce localidades dejarán correr, a partir de las doce del mediodía, el sabor autóctono y el olor intenso de los mejores 'caldos' guipuzcoanos.

El 'txotx' es ya un clásico de la jornada de Herri Eguna. Mucho ha llovido desde la primera edición, hace ya 39 años, y no solo en sentido figurado, ya que el paraguas ha acompañado a un buen número de ediciones de la feria. Afortunadamente las previsiones para este sábado son optimistas con temperaturas de entre 20 y 25 grados al mediodía, así que los escanciadores van a tener mucho trabajo.

Antecedentes La degustación de sidras se incorporó a Herri Eguna hace 39 años, pero debido al parón de la pandemia este sábado celebrará su 37 edición.

Lugar Tras pasar por distintas ubicaciones la 'Sagardo buelta' se ha consolidado en la plaza, que acogerá la cita a partir de las 12.00 horas.

Sidrerías participantes Aburuza y Zabala (Aduna); Alorrenea, Astarbe, Bereziartua, Etxeberria, Larrarte, Lizeaga, Oiarbide, Petritegi y Rezola (Astigarraga), Akarregi, Altzueta, Iparragirre,Itxasburu, Larregain y Zelaia (Hernani) Altuna (Urnieta), Saizar (Usurbil) Ohiarte (Zerain). Barkaiztegi (Donostia), Begiristain (Ikaztegieta), Iturrieta (Aramaio), Izeta (Aia), Ordo Zelai (Oiar tzun), Urbitarte (Ataun, Tximista (Ordizia) y Urdaira (Aginaga).

La irresistible tentación dorada correrá con alegría dejando su irrefutable huella en los ojos chispeantes y encarnados coloretes de los asistentes. Y es que no serán pocos los que ingieran sidrita de éste y aquel puesto, a fin de contrastar las diferentes calidades de unos y otros jugos, con trikitixas, gaitas y txistus como banda sonora.

Capital de la sidra por un día'

Desde hace más de una década se le da mayor importancia a la cata y degustación, no al hecho de beber, y por eso para dosificar la ingesta de alcohol del antiguo formato «barra libre» se pasó al de cata con la adquisición de vasos. Una propuesta ya consolidada y que para algunos se convierte en «souvenir» festivo.

Un cartel de primera para una jornada llena de alicientes, y es que trikitilaris, baserritarras, gaiteros y artesanos, con la colaboración de todo el pueblo, volverán mañana a convertir las calles en una gran escaparate del mundo rural , además de en capital de la sidra por un día.