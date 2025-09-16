Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las voces de Hots en una de las actuaciones ofrecidas en el marco de certamen internacional de Varna, y el director de la formación femenina, Aitor Biain, recogiendo el premio. FOTOS HOTS

Oñati

«Lo de Varna es un gran espaldarazo musical»

El tercer premio logrado por Hots Abesbatza en Bulgaria certifica el salto de calidad que ha dado la formación de voces femeninas

Marian González Lizarralde

Oñati

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

«Hoy nos hemos despertado con algo de resaca emocional. Han sido días muy intensos en los que hemos disfrutado un montón, cantado mucho y ... dormido poco. Ha sido un viaje muy completo y enriquecedor por lo vivido musicalmente, pero también a nivel grupal. Habíamos trabajado mucho y el tercer premio ha sido un gran espaldarazo a la labor realizada. Es un empujón muy grande para Hots y un aliciente para seguir creciendo».

