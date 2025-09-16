«Lo de Varna es un gran espaldarazo musical»

«Hoy nos hemos despertado con algo de resaca emocional. Han sido días muy intensos en los que hemos disfrutado un montón, cantado mucho y ... dormido poco. Ha sido un viaje muy completo y enriquecedor por lo vivido musicalmente, pero también a nivel grupal. Habíamos trabajado mucho y el tercer premio ha sido un gran espaldarazo a la labor realizada. Es un empujón muy grande para Hots y un aliciente para seguir creciendo».

Así se manifestaba este martes el director de la agrupación de voces femeninas de Ganbara Faktoria, que el lunes por la noche aterrizaba en el aeropuerto de Bilbao con un nuevo premio internacional. El año pasado no volvieron de vacío de Arezzo (Italia) y este tampoco lo han hecho de Varna (Bulgaria). Las horas de autobús, aeropuertos (han pasado por cuatro) y avión han merecido la pena. Y es que aunque el jueves y el lunes los pasasen básicamente viajando, los otros tres días los han exprimido a tope.

Durante su estancia en Varna, además del concurso, Hots ofreció conciertos en distintos lugares de la ciudad y sacó tiempo para el ocio con visitas culturales ( a la Catedral, las Termas romanas...) e incluso parada en la playa, con baño en las aguas de Mar Negro y paseo por el popular Sea Garden.

«Hemos disfrutado mucho»

Así que no es de extrañar la resaca física y emocional de la que ayer hablaba Biain. «La experiencia ha sido intensa, profundamente musical, y con momentos de mucha exigencia artística. La verdad es que estamos muy contentas con el trabajo realizado» señalaban desde la formación

El jurado elogió su propuesta destacando «un magnífico programa, un sonido cuidado y una gran musicalidad», subrayando, a su vez, la calidad de la interpretación conjunta». Biain valoraba más que el premio, «que es importante, el reconocimiento al trabajo realizado. Ïbamos muy preparadas, con un repertorio lleno de matices, colores y propuestas, y que el jurado lo haya destacado, nos ha llenado un montón».

Un éxito más

Bulgaria les ha dejado un excelente sabor de boca. «El lunes en el avión hablamos de lo bien que lo hemos pasado, lo bien que hemos cantado y todo lo que hemos disfrutado. Esa tensión, esa exigencia que tienen los concursos, nos da vidilla. Es un aliciente para trabajar por la exigencia y la excelencia. Nos ayuda a buscar lo máximo de nuestro coro, de nuestras voces, de nuestra interpretación. Así que regresamos cansados física y emocionalmente, pero muy contentos. Regresar con un premio de Varna, es un espaldarazo muy grande».

Lograrlo no era fácil por el nivel y porque como ya dijeron antes de partir «ser seleccionados para un certamen así, ya es un premio». Pero una vez allí, todos sueñan con entrar en el palmarés final y Hots ha vuelto a conseguirlo. Ya lo hizo en Arezzo, Gasteiz, San Vicente de la Barquera y Ejea de los Caballeros, y esta vez también ha conquistado al jurado. Se enfrentaba a formaciones de Singapur, Hungría, Indonesia, Estonia, Turquía, Italia, Polonia y Rumania y se metió en el podio con la agrupación italiana Insieme Vocale Vox Cordis, como ganadora y los indonesios Gratia Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University, en segundo lugar.

Orgullosas del premio y feliz por lo vivido, Hots ya piensan en nuevos retos con los que seguir mejorando técnica y musicalmente para seguir acrecentando su palmarés.