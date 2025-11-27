Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Uribarri se sumerge hoy en sus sanandreses

El txupinazo y un campeonato de mus darán el pistoletazo de salida a las fiestas

Marian González Lizarralde

OÑATI.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Fue el paisaje agrario de montaña en el que se ambientó «Garoa», la obra maestra de Txomin Agirre, pero pese a ello, el barrio rural de Uribarri no ha tenido nunca el tirón mediático de su «vecina» Araotz.

Dividido por la carretera a Arantzazu y bendecido por dos templos de la gastronomía local, Urtiagain y Txopekua, este fin de semana el barrio se vestirá de fiesta para celebrar en ambiente vecinal sus 'sandreses'.

El txupinazo, a las 21.30 horas, y un campeonato de mus a las 22.00 en Urtiagain (en el que para participar es necesario que alguno de los miembros de la pareja sea del barri) abrirán hoy los actos.

Mañana, habrá comida vecinal en Urtiagain, a las 14.30 horas, con animada sobremesa musical amenizada por Arkaitz y Miren.

Misa, lunch y homenajes

El domingo, día grande en Uribarri al celebrarse la festividad de San Andrés, patrón del barrio, habrá misa en la ermita rural a las doce del mediodía seguida de lunch y un homenaje a dos personas vecinas del barrio en la sociedad Haizpe.

Por la tarde, habrá merendola infantil a las 17.00, espectáculo de ilusionismo con el mago Potx a las 18.00, y la tradicional despedida a los sanandreses a las 21.00 horas.

Las fiestas son una buena excusa para acercarse el bucólico barrio que Txomin Agirre eligió para retratar la vida y costumbres de los baserritarras de hace más de cien años.

