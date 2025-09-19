Talogiles, venta de quesos y entrada gratuita animarán a disfrutar del concurso de perros

La organización cruza los dedos para que los pastores no necesiten paraguas, pero llueva o no animan a disfrutar del espectáculo.

MARIAN GONZALEZ OÑATI. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La campa de Santa Lucía está ya preparada para acoger mañana la edición número 65 del más clásico de los certámenes de habilidad de perros de pastor.

En 1955, cuando echó a andar, nadie hubiera apostado ni un céntimo por un concurso de perros, pero Oñati demostró que la destreza, obediencia y habilidad del mejor amigo del hombre es un espectáculo. Y no solo tuvo un papel esencial en la popularización de este tipo de certámenes, siete décadas después, sigue al pie del cañón, con el aliciente de reunir a los mejores entre los mejores.

Participantes procedentes de Euskal Herria, Catalunya, Castellón, Mallorca y Francia prometen espectáculo porque tal y como asegura desde la organización Joxe Mari Bengoa « cada vez hay mejores perros y mejor adiestrados». Su única preocupación es el tiempo. «Ojalá no llueva, pero de todas formas la competición merece la pena y para ambientar Santa Lucía, este año además de la caseta de talogiles, habrá un puesto de venta de quesos de Aldai, que es quien pone los rebaños que deberán dominar los concursantes. Así que animamos a la gente a darse una vuelta» .

El concurso comenzará las 10.30 de la mañana y la pugna por la preciada corona oñatiarra tendrá doce protagonistas y una curiosa anécdota: tres perros responden al nombre de 'Mendi'.

Mucho nivel

Estarán los vigentes txapeldunes «Mel» y Moises Tarres ,de Girona, que atesoran también el campeonato catalán. Junto a ellos, otros de los favoritos son Mendi' y Karlos Andanza, campeones de Euskadi y Bizkaia, y los perros vencedores de los campeonatos de Gipuzkoa, Alava, y Navarra: 'Fidel' y Aitor Tato, 'Lis' y Fidel Alonso y 'Mendi' y Jesus Razkin.

El listado de campeones incliye asimismo a los txapeldunes de Iparralde 'Tess' y Antton Aranburu, además del ganador valenciano 'Tuca' del castellonés Juli Bayot; y el mallorquín 'Bosquet' de Miquel Adrover.

La lista la completan los subcampeones de Iparralde y Cataluñ 'Orai' de Jean Paul Iriken y 'Taff' de Victor García, y 'Negu' y 'Mendi con Marcos Aspizua y Jabier Zubiagirre, clasificados en el campeonato de Euskadi.

En cuanto a la dinámica del concurso, se sigue apostando por dos ejercicios en vez de tres, como suele ser habitual en otros certámenes de este tipo, para permitir que todos los perros trabajen con el rebaño.

La primera (dos paradas obligadas y un recorrido entre setos sin vuelta atrás en un tiempo límite de siete minutos), es eliminatoria y, tras una criba, los mejores medirán su habilidad en la segunda, consistente en introducir al rebaño en un aprisco también en menos de siete minutos.