Sénior femenino de basket 18 años después

Quien la sigue la consigue, Ha costado, pero la sección de baloncesto del Aloña vuelve a tener un sénior femenino en competición oficial, en la segunda división provincial.

Dieciocho años después Martina Miguel, Izaro Umerez, Karmele Egaña, Aiora Davenne, Iraide Fernández, Ane Igartua, Valentina García, Libe Iñurrategi, Zihara Rubio, Libe Gaztañaga, Irati Blázquez, Ilargi Villar y Eider Larrea saltarán este sábado, a las 18.00 horas, a la cancha de Zubikoa con la ilusión de disfrutar y hacer disfrutar, pero sobre todo de ser un referente para la joven cantera rojilla.

Ese ha sido el 'leit motiv' principal del proyecto que lidera Jon Ander Ugarte, no solo como entrador, también como coordinador del basket oñatiarra. «Los últimos años ha habido diversos intentos, pero no es fácil, así que en el club estamos muy contentos del paso adelante dado por 13 chavalas de entre 18 y 22 años , que habían jugado a baloncesto en cadetes o juveniles, y en la mayoría de los casos al irse a estudiar fuera lo dejaron» relata el técnico rojillo.

Tras 16 años entrenando a equipos de las diferentes categorías Ugarte no dudó ni un segundo en dar un paso al frente al ver que podía salir adelante un sénior femenino casi dos décadas después. Y es que último partido de un sénior femenino del Aloña se jugó el 28 de abril de 2007. Esa temporada, la 2006/2007, fue la última. Ha habido que esperar hasta el 11 de octubre de 2025 para poder disfrutar de nuevo de un partido oficial, así que pase lo que pase la temporada de basket 2025/26 ya es histórica.

«Nuestro primer objetivo ya se ha cumplido: tener un equipo, ahora vamos a trabajar para que sea un referente para las categorías inferiores femeninas, Tenemos un equipo infantil y dos cadetes y es importante para ellas, y para la escuela de baloncesto, que haya un equipo sénior» explica

A favor tienen, la ausencia de presión y la ilusión por volver a disfrutar del baloncesto de las protagonistas. «Vamos a ir tomándole el pulso a la competición, engrasando el equipo, y a partir de Navidad podremos hablar ya de otro tipo de retos. De momento, estamos felices de haber podido sacar adelante el equipo y animamos a la gente a que acuda a animarlo este sábado, a las 18.00 horas, en su debut ante el Antigua Luberri» relata Ugarte.

En la actualidad la sección de basket del Aloña tiene 9 equipos federados, 94 fichas, de las cuales 40 son femeninas. Un bloque sostenido por una decena de entrenadores. al que hay que sumar el medio centenar de escolares de la escuela de basket a las órdenes de seis técnicos.

Disfrutar de la canasta

Lejos quedan ya los gloriosos años del sénior masculino en la Liga EBA (la cuarta categoría estatal) tras aquel histórico y celebrado ascenso en 2011. Y el basket oñatiarra no fue ajeno al conocido 'virus del éxito', ese que también sufrió el balonmano rojillo.

El adiós a una generación histórica que encadenó tres ascensos seguidos y de una curtida directiva, se dejó sentir. Pero gracias a la paciencia y el trabajo de algunos incondicionales y de padres y madres que decidieron dar un paso adelante para que las nuevas generaciones siguiesen disfrutando de la canasta, la estructura del Aloña no solo logró mantenerse a flote, sino que ha dado importantes pasos adelante. El último, esta temporada con la creación de un sénior femenino 18 años después: el Lana Aloña Mendi.

El basket oñatiarra vivió sus años dorados con intensidad, la gente disfrutó mucho, y tras un bajón, remontó el vuelo con la ilusión y el esfuerzo por bandera. Este sábado, el primer equipo femenino pone rumbo a una nueva etapa que visibiliza el crecimiento del deporte femenino en la estructura deportiva rojilla. Y es que de los nueve equipos federados, cuatro son femeninos.