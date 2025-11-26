Santa Ana acoge hoy las 'Jornadas de Teatro' de asociaciones de jubilados

M. G. OÑATI. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

La ilusión, el humor, las ganas de pasarlo bien y de superarse no tienen edad. Y las compañías de teatro de jubilados dan fe de ello. Actores y actrices sin complejos que practican la risoterapia, mantienen la mente activa, hacen giras... se citan hoy en Oñati dispuestos a compartir inquietudes y sobre todo entretener con sus jocosas tramas escénicas.

Santa Ana Antzokia acoge, a partir de las 17.00 horas, un encuentro teatral organizado por Agijupens y Pake Leku en el que disfrutar del arte sobre la escena de las compañías Jubi antzerki taldea de Elgoibar, Irri makila del Gure txoko de Zumarraga y La novena del Untzaga de Eibar.

Representaciones gratuitas

El público podrá disfrutar de tres representaciones gratuitas en las que las risas está aseguradas. La compañía de Elgoibar pondrá en escena 'Ai eneee...! una obra de media hora de duración que se desarrolla en un Centro de Salud, donde ocho mujeres con sus dolencias e impaciencias esperan la consulta del médico. El relevo pasará luego a Irri Makila de Zumarraga y 'Autoescuela fitipaldi', una pieza de 40 minutos en la que un grupo de peculiares alumnos intentan sacar el carnet de conducir. Como colofón La novena eibarresa ofrecerá 'Los reyes católicos, Colón y otras historias' una bras repleta de ironía y humor de 70 minutos de duración.