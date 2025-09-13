Reticencias de los feriantes por el cambio de emplazamiento y OTA fuera de servicio durante las fiestas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Con motivo de las obras que se están ejecutando en el entorno de Foruen Enparantza, las barracas se instalarán a partir del martes en la cancha de Olaiturri, que ha adaptado sus accesos para mejorar la accesibilidad del recinto. Un cambio de ubicación que según reconoció Olalde « ha generado algunas reticencias entre los feriantes» y ha exigido «una negociación de los precios». Dejó claro que «no les ha hecho mucha gracia» el traslado, pero también que «la situación es excepcional, había que abordar la problemática y hemos trabajado para que haya barracas en las fiestas».

Y dado que a partir del martes no se podrá aparcar en Olaiturri, Elorza recomendó «hacer uso de otras zonas de estacionamiento disponibles, como los subterráneos o el parking disuasorio del centro de salud. Además, durante las fiestas no estará en vigor la OTA, aunque la alcaldesa animó a desplazarse a pie todo lo que sea posible por dentro del municipio, a las y los visitantes le invitó a usar el transporte público.